SGE-Jubiläum 25 Jahre Abteilung Ski-Wandern-Fahrrad: Schub durch junge Familien

Was vor einem Vierteljahrhundert als Initiative zahlreicher befreundeter Familien zur Förderung des Breitensports begann, ist heute ein fester Bestandteil im Angebot der Sportgemeinschaft Egelsbach: Die Rede ist von der Abteilung SWF.

Egelsbach – Die drei Buchstaben stehen für Ski-Wandern-Fahrrad – wobei das Velo das ehemals im Namen verwendete „Freizeit“ abgelöst hat.

Mehr als 100 Mitglieder und Freunde der 1994 gegründeten Abteilung haben sich unlängst zur Feier des 25-jährigen Abteilungsbestehen im Fan-Treff am Berliner Platz versammelt. „Die Vielfalt der Veranstaltungen ist breit und beeindruckend“, stellte der stellvertretende Abteilungsleiter Rolf Hakel in seiner Begrüßungsrede fest. Von anspruchsvollen Bergtouren über Fahrrad- und Fernwanderungen, Kinderolympiaden, Klettercamps sowie „legendäre“ Hüttenabenden war so ziemlich alles dabei. Sogar die Alpinismus-Legende Reinhold Messner war auf Einladung der SWF bereits zu einer Lesung in Egelsbach zu Gast.

+ 25 Jahre Abteilung Ski-Wandern-Fahrrad der Sportgemeinschaft Egelsbach: Gut gefüllt war das Fanzelt am Berliner Platz; gut 100 Mitglieder und Freunde ließen bei Speis und Trank Höhepunkte der Vereinschronik Revue passieren. ©p

Über diese schillernde Personalie und viele weitere gemeinsame Erlebnisse konnten sich die Mitglieder bei gutem Essen austauschen. Liebevoll gestaltete Chronik-Tafeln ließen Höhepunkte der vergangenen 25 Jahre Revue passieren, lieferten Gesprächsstoff und Inspiration für kommende Veranstaltungen.

Besonders freut es die Abteilungsleitung, dass seit 2016 mehr als 25 neue Familien in der SWF begrüßt werden konnten. „Viele der langjährigen Mitglieder werden sicher ein Déjà-vu-Erlebnis haben“, kommentierte stellvertretender Vorsitzender Christian Hauck. „Denn in Gestalt dieses neuerlichen Schubs durch junge Familien in Egelsbach wiederholt sich aktuell unsere Entwicklung aus den Gründerjahren.“

Egelsbach: Jubiläumsfeier mit Radtour

Die vor drei Jahren neu etablierte Sparte SWF-Kids hat fraglos ihren Anteil an diesem Boom. Ein Ableger sind die Kletterkids. Was mit einer Familienwanderung begann, mündete zwischenzeitlich in den ersten Kletter-Workshop in der Schulsporthalle sowie der Offenbacher Kletterbar und wird weiter ausgebaut.

Die Jubiläumsfeier bereicherte SWF-Kids um eine kleine Radtour zu den Streuobstwiesen mit anschließendem Keltern von Süßmost auf dem Sportplatz. Am Angebot der Abteilung Interessierte können per E-Mail an swf@sgegelsbach.de oder swf-kids@sgegelsbach. de Kontakt aufnehmen.

