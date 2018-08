„Alle Wirte hatten das Eigenheim-Angebot“

Verein Pro Saalbau kontert Stammtischparolen

Egelsbach - In der Diskussion um Pleiten, Pech und Pannen bei der Sanierung des Eigenheims hat nach einigen Politikern auch der Verein Pro Saalbau öffentlich Stellung bezogen und in einem offenen Brief auf die Kritik von Linken und CDU reagiert (wir berichteten in der Samstagsausgabe).