Bürgermeister Wilbrand über erneute Kandidatur: „Kein guter Zeitpunkt für einen Wechsel“

Von: Manuel Schubert

Dort will er auch in Zukunft sitzen: Tobias Wilbrand an seinem Schreibtisch im Rathaus. © Strohfeldt

Beim Sommerfest der Grünen hat Tobias Wilbrand offiziell gemacht, was die Spatzen schon länger von den Dächern pfiffen: Der Amtsinhaber tritt bei der Bürgermeisterwahl am 18. Februar 2024 erneut an. Im Interview spricht er über seine erste Amtszeit, seine Wahlversprechen und die Gründe, wieder zu kandidieren.

Wann und wie reifte bei Ihnen die Entscheidung, erneut zu kandidieren?

Das war so um den Jahreswechsel. Es war keine einfache Entscheidung. Ich mache den Job wirklich gerne, aber er kostet unheimlich viel Kraft und ist sehr zeitintensiv. Zwischendurch war ich nicht sicher, ob ich die Kraft für eine zweite Amtszeit aufbringe. Ich habe dann ein paar persönliche Veränderungen vorgenommen, um besser damit umgehen zu können.

Welche?

Möglichst einen Tag in der Woche komplett frei machen, nicht mehr als 60 Stunden in der Woche arbeiten, kein Arbeitstag länger als zwölf Stunden. In Wochen mit vielen Veranstaltungen und Sitzungen ist das natürlich nicht immer möglich. Aber diese Regeln helfen mir, zumindest ab und zu Zeit mit der Familie zu verbringen und aufzutanken. Mit meiner Frau und den Kindern habe ich mich auch viel ausgetauscht, da meine Arbeit für sie eine gewisse Belastung ist. Sie haben mir aber signalisiert, dass sie eine zweite Amtszeit mittragen würden.

Warum wollen Sie noch mal ran?

Wir leben weiterhin in unruhigen Zeiten. Die Verwaltung befindet sich mitten in einem Transformationsprozess. Wir haben einen Generationswechsel mit vielen Renteneintritten, die Digitalisierung ist am Laufen, die neue Verwaltungsstruktur wurde gerade erst etabliert. Deswegen wäre es meiner Meinung nach kein guter Zeitpunkt für einen Wechsel.

Sie haben über die Schattenseiten des Bürgermeisterberufs gesprochen – warum üben Sie ihn dennoch gerne aus?

Dieser Job ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber es macht mir großen Spaß, zu gestalten. Ich freue mich, wenn wir vorwärts kommen. Ich arbeite sehr gerne mit dem Team hier im Rathaus zusammen. Und natürlich freut es mich auch, wenn Bürger zu mir sagen: Wir haben das Gefühl, es bewegt sich was. So haben wir zum Beispiel nach langem, zähem Ringen um die Sanierung des Freibads nun eine gute Lösung gefunden, mit der alle leben können. So etwas motiviert mich.

Sie hatten keine leichten Umstände: Wie sehr wurden Sie durch Schutzschirm, Corona-Pandemie und Ukraine-Krise in Ihrer Arbeit eingeschränkt?

Sehr stark, aber es hatte auch seine guten Seiten. Wir haben uns erst mal auf das Wesentliche konzentriert: Finanzen konsolidieren, Verwaltungsstruktur auf die Reihe kriegen, offene Stellen besetzen. Ende 2019 sah ich uns auf einem guten Weg, dann kam Corona und hat alles verändert. Ich konnte fast zwei Jahre lang nicht normal arbeiten. Es hat aber auch den Team-Spirit hier im Rathaus deutlich verbessert. Wir mussten zusammenhalten. Investitionen anstoßen, Projekte voranbringen oder die Arbeit in den politischen Gremien – das war jedoch alles sehr eingeschränkt. Wir haben jedes Mal in Telefonkonferenzen überlegt: Was nehmen wir überhaupt auf die Tagesordnung, um die Sitzung möglichst kurz zu halten?

Und dann folgte der Ukraine-Krieg mit all seinen Auswirkungen.

Richtig. Im Eigenheim hatten wir für manche Materialien Lieferzeiten von bis zu einem Jahr. Oder die neuen Autos für die Ordnungspolizei: Die haben wir letztes Jahr bestellt und werden sie dieses Jahr immer noch nicht kriegen. Wir müssen viel improvisieren, immer wieder neu reagieren. Aber so was schult ja auch.

Was waren Ihre größten Erfolge der ersten Amtszeit?

Ich glaube, die größten Erfolge sind für die Bevölkerung gar nicht sichtbar. Besonders stolz bin ich darauf, wie sich das Arbeiten hier im Haus verändert hat. Wie Verantwortung zugeteilt ist, wie die einzelnen Bereiche miteinander arbeiten, dass wir Prozesse und Standards festgelegt haben. Und dann sind da noch die Finanzen: Ich bin mit einem Haushaltsloch von 600 000 Euro ins Amt gestartet, heute haben wir eine Rücklage von fast sechs Millionen. Und die brauchen wir auch, denn wir haben noch viele Aufgaben vor uns.

Hinterher ist man immer schlauer: Was würden Sie vielleicht im Nachhinein anders machen?

Beim zweiten Lockdown Anfang 2022 hatten wir sehr strenge Regeln, teils strenger als im restlichen Kreis. Ich war immer sehr vorsichtig, rückblickend war das ein oder andere vielleicht übervorsichtig. Aber wer will am Ende dafür verantwortlich sein, dass Menschen sterben? Ein anderes Thema: Ich habe am Anfang sehr aktiv kommuniziert, auch über Facebook. Das hat viel Zeit gefressen und mich irgendwann belastet. Die Leute sind mit allem bei mir aufgeschlagen und wollten sofort eine Antwort. Mit einer vorsichtigeren Kommunikation hätte ich es mir ein bisschen einfacher gemacht.

Wenn Sie an Ihre Wahlversprechen aus 2018 zurückdenken – wie zufrieden sind Sie mit dem Erreichten?

Nach meiner Lesart habe ich 70 Prozent erfüllt. Mit Eigenheim, Kirchplatz und Verkehrskonzept – die alle noch dieses Jahr fertig werden sollten – wären es sogar 80 Prozent. Mit Blick auf die Rahmenbedingungen kann sich das sehen lassen.

Gehen wir die Wahlversprechen doch mal nach Ihren sechs Oberthemen durch. Erstes Stichwort: Personalpolitik.

Da bin ich bei 100 Prozent. Ich hätte mir ein bisschen weniger Fluktuation gewünscht, das lag aber auch an den vielen Renteneintritten und einigen Langzeiterkrankungen. Die Umstrukturierung hat super geklappt: Früher hatten wir fünf Ämter und zwei Stabstellen, die habe ich in drei Fachbereiche gepackt und ihnen Fachdienste zugeordnet. Ich habe eine neue Führungsebene eingezogen und wir haben jetzt auch mal eine Vertretung, wenn ein Fachbereichsleiter im Urlaub ist. Wir haben zwei Klausurfahrten gemacht, alle Aufgaben einer Verwaltung gesammelt und den Personen und Fachdiensten klar zugeordnet. Da gibt es jetzt keine Diskussionen mehr, wer für was zuständig ist. Am Anfang gab es die ständig.

Stichwort Haushalt – Sie haben die ordentliche Rücklage schon angesprochen.

Die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, sprechen für sich. Aber es geht ja nicht nur ums Geld: Ich war früher selbst Gemeindevertreter und konnte mit dem Haushalt nie etwas anfangen. Das war ein Haufen Zahlen, der überhaupt nicht strukturiert war. Mit der Umstrukturierung und Digitalisierung ist er jetzt wesentlich leichter zu verstehen. Früher wurden einfach ein paar Sätze zur Einbringung gesagt und dann der Haushalt auf den Tisch gelegt. Bei mir gibt es immer ausführliche Präsentationen. Wir versuchen, den Gemeindevertretern einen Einblick zu geben.

Stichwort Ortsentwicklung?

Die hat sicher am stärksten unter Corona gelitten. Um hier neue Konzepte zu entwickeln, muss man die Bürger beteiligen, Treffen mit den politischen Gremien vereinbaren, Firmen beauftragen. Immerhin haben wir den Leitbildprozess abgeschlossen, ein Verkehrskonzept erarbeitet und das Investitionsprogramm erstellt. Wir sollten aber erst einmal das erhalten, was wir haben, bevor wir neue Luftschlösser bauen.

Glauben Sie noch an einen lebhaften Ortskern?

Ich glaube, von der Idee einer lebhaften Einkaufsstraße in Egelsbachs Mitte muss man sich verabschieden. Das heißt aber nicht, dass wir keine lebhaften Treffpunkte haben. Nehmen wir mal die Lutherstraße: Da gibt es zwei Kitas, das Seniorenheim, das betreute Wohnen, das Familienzentrum, die Dr.-Horst-Schmidt-Halle, die Sportgeräte, den Ententeich, den Fairteiler, den Bücherschrank... Da ist Leben, da begegnen sich Leute. Oder der Berliner Platz mit Eigenheim, Bürgerhaus, Sportplatz, Wochenmarkt und bald dem Teo. Ich halte es für zukunftsträchtiger, Ortskerne an sozialer Infrastruktur auszurichten als an Gewerbe – da haben wir eh wenig Einfluss.

Stichwort Versammlungsstätten – da hapert es noch etwas.

Dass das Eigenheim so lange dauert, ist sehr ärgerlich. 2018 dachte ich, wir kriegen das schnell fertig. Das lag zum einen an Corona mit den langen Lieferzeiten und eingeschränkten Arbeitszeiten für Helfer aus den Vereinen. Und es ist halt einfach ein alter Bau, in dem immer wieder etwas Neues aufploppt: Da macht man den Boden auf und kann das ganze Treppenhaus neu machen, weil der Holzwurm alles zerfressen hat. Aber ich bin sicher, dass wir das Eigenheim in diesem Jahr noch fertig kriegen.

Und die Vereinslagerhalle?

Bevor ich noch eine neue Halle baue, muss ich doch erst mal mein Eigenheim, mein Bürgerhaus, meine Dr.-Horst-Schmidt-Halle in Ordnung bringen. Und es geht nicht nur um die Finanzen: Die Vereinslagerhalle muss ja auch jemand entwickeln und betreuen. Wenn ich eine solche Infrastruktur zur Verfügung stelle, will ich keine Billighalle da hinstellen, sondern etwas, das man längerfristig nutzen kann. Dies sieht übrigens die Mehrheit der Gemeindevertretung auch so und hat das Thema Vereinslagerhalle noch mal geschoben.

Stichwort Jugendprojekte – da läuft es richtig gut.

Da haben wir fast alles abgearbeitet: Das Jugendparlament hat sich gut etabliert. Die Jugendfläche ist zum großen Teil fertig, die restlichen Teile kommen im Sommer. Der versprochene Pumptrack ist der Prioritätensetzung der Jugendlichen zum Opfer gefallen, könnte aber auf dem zweiten Teil der Jugendfläche folgen. Der Rechtsstreit um die Ergänzungsfläche ist immer noch nicht final geklärt. Die Umfrage hat gezeigt, dass die Jugendlichen sich eher eine Skateanlage als einen Pumptrack wünschen. Wenn das so ist, verzichte ich gerne auf mein Wahlversprechen.

Stichwort Kommunikation: Anfangs haben sie noch Videos produziert, bei Facebook gepostet und gebloggt. Das ist ein wenig eingeschlafen.

Momentan habe ich so viele unterschiedliche Themen auf dem Schreibtisch, dass mir die Zeit dafür fehlt. Und es hat einfach Überhand genommen. Ich habe einmal abends um 20.45 Uhr eine Facebook-Nachricht von einer Mutter bekommen: Sie hätte dringenden Redebedarf und erwarte am nächsten Morgen zwischen 7 und 8 Uhr meinen Rückruf. Das geht einfach nicht! Wenn ich auf all das reagiere, wird es nicht weniger, sondern immer mehr. So leid es mir tut: Da musste ich einen Gang zurückschalten, auch wenn ich es mal versprochen hatte. Ich glaube aber, dass ich immer noch umfangreich kommuniziere. Wer wirklich wissen will, was im Ort passiert, muss nur die Mitteilungen des Gemeindevorstands lesen. Das sind jede Sitzungsrunde mindestens zehn Seiten, da steht alles drin. Dazu machen wir Workshops zum Verkehrskonzept, Leitbild-Diskussionen, Umfragen... Wir haben also auch so eine hohe Bürgerbeteiligung.

Können Sie schon verraten, was Sie für eine etwaige zweite Amtszeit auf der Agenda haben?

Erst einmal gehe ich nicht davon aus, dass das ein Selbstläufer wird. Wer die nächsten sechs Jahre diesen Ort regiert, entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Ich würde gerne den Generationswechsel im Rathaus abschließen, die Digitalisierung voranbringen und durch den Rathausanbau die Verwaltung und das Bürgerbüro wieder zusammenführen. Ich möchte hier stabile, geordnete Bedingungen zum Arbeiten schaffen: Damit das Rathaus irgendwann funktioniert, unabhängig davon, wer auf diesem Platz sitzt (deutet auf seinen Schreibtischstuhl). Und der Klimawandel wird in der nächsten Amtszeit auch nicht von geringerer Bedeutung werden. Wir haben keine andere Wahl, als uns anzupassen, sonst spült uns der Klimawandel weg. Der Bau einer neuen Sporthalle, die Sanierung der Dr.-Horst-Schmidt-Halle und des Bürgerhauses werden weitere Themen sein. Wir brauchen keine goldenen Wasserhähne, aber wenn wir es machen, muss es zukunftsfähig geschehen. (Interview: Manuel Schubert)

Zur Person Tobias Wilbrand (Grüne) ist 51 Jahre alt, in Darmstadt geboren und seit 2018 Bürgermeister von Egelsbach. Er setzte sich damals überraschend in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Jürgen Sieling (SPD) durch. Zuvor arbeitete er 19 Jahre lang als selbstständiger Team-, Personal- und Organisationsentwickler, war auch schon Stadtverordneter in Langen und Gemeindevertreter in Egelsbach. Studiert hat er Vergleichende Religionswissenschaften, Psychoanalyse und Philosophie. Wilbrand ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Frau Pilar Peña Peña sitzt ebenfalls für die Grünen in der Gemeindevertretung.