Egelsbacher Freibad bekommt automatisiertes Kassensystem

Von: Manuel Schubert

Die Digitalisierung hält Einzug: Die alte Freibad-Kasse hat schon zur nächsten Badesaison ausgedient. Das neue System soll Geld und Personal sparen. archiv © Postl (Archiv)

Eine entscheidende Neuerung im Eingangsbereich des Freibads, finanzielle Unterstützung für zwei wichtige Vereine und Neues von der Forstwirtschaft – auch diese Themen beschäftigten die Egelsbacher Gemeindevertretung bei ihrer jüngsten Sitzung. Die Beschlüsse im Überblick:

Freibad

Das Freibad bekommt ein elektronisches, automatisiertes Kassen- und Zugangskontrollsystem. Sämtliche Kassiertätigkeiten werden dann über einen Online-Ticketverkauf sowie zwei Kassenautomaten vor Ort abgewickelt. Das Projekt soll bereits bis zum 16. April umgesetzt sein. Neben den Kosten für das neue Kassensystem sind auch Baumaßnahmen erforderlich, etwa für einen separaten Ausgang und eine Überdachung der Kassenautomaten. Um Missbrauch und Vandalismus vorzubeugen, soll der Eingangsbereich zudem videoüberwacht werden. Die Gemeinde kalkuliert mit Gesamtausgaben von 190 000 Euro.

Allerdings könnten durch das automatische Kassensystem auch jährlich um die 63 000 Euro eingespart werden, etwa durch wegfallende Personalkosten. Somit hätte sich die Investition nach drei Jahren schon amortisiert. Außerdem schaffe sie dringend benötigte personelle Ressourcen für das Tagesgeschäft, so der Gemeindevorstand. Zurzeit bedeute etwa der Dauerkartenvorverkauf einen erheblichen Zeitaufwand für das Team des Bürgerbüros. Geeignetes Kassenpersonal sei ohnehin immer schwieriger zu finden. Die Gemeindevertretung gibt einstimmig grünes Licht für das Vorhaben.

SG Egelsbach

Die SG Egelsbach erhält für das Jahr 2023 – neben dem jährlichen Zuschuss zum Betrieb der Dr.-Horst-Schmidt-Halle über 47 400 Euro – einen weiteren Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro. Dieser soll helfen, die gestiegenen Energiekosten zu kompensieren. Die Beschlussvorlage wird bei fünf Gegenstimmen der CDU angenommen. Die Grünen setzen zudem eine Änderung durch: „Wir wollen Spielraum einbauen, falls die Energiekosten wieder sinken oder Zuschüsse von Bund oder Land kommen“, erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Tobias Alarcon Werner. Deswegen fordern die Grünen in ihrem Änderungsantrag, dass die Gemeinde sich vorbehält, eventuelle Ersparnisse der SGE mit dem Zuschuss zu verrechnen. Der Antrag findet, bei drei Nein-Stimmen der SPD, eine deutliche Mehrheit.

Keinen Erfolg hat derweil die CDU mit einem weiteren Änderungsantrag: Die Christdemokraten wollen den Satz „Der Zuschuss wird bei den jährlichen Haushaltsplanberatungen überprüft“ aus der Vorlage streichen. „Uns geht es darum, dass hier kein Automatismus entsteht und wir jetzt Jahr für Jahr über diesen Zuschuss abstimmen“, betont Fraktionschef Sascha Wurm. Der CDU-Antrag wird jedoch mit deutlicher Mehrheit – und acht Enthaltungen aus den Reihen der Grünen – abgelehnt.

Kerbgemeinschaft

Auch die Elschbächer Kerbgemeinschaft (EKG) und die Karnevalgesellschaft Egelsbach (KGE) bekommen in der Regel einen jährlichen Zuschuss für ihre Veranstaltungen in Höhe von je 7 500 Euro. Voraussetzung ist jedoch, dass die Vereine den Zuschuss beantragen und das Parlament ihn genehmigt. Die EKG konnte 2022 wieder ihre Kerb feiern und beantragt das Geld, die Gemeindevertretung gibt einstimmig das Okay. Die Karnevalsaison 2022 fiel derweil noch der Corona-Pandemie zum Opfer, weshalb die KGE auf den Zuschuss verzichtet.

Waldwirtschaftsplan

Lediglich zur Kenntnisnahme wird den Gemeindevertretern der Waldwirtschaftsplan 2023 vorgelegt. Dieser sieht Einnahmen von rund 127 000 Euro und Ausgaben von rund 59 000 Euro vor. Somit ergibt sich ein Überschuss von gut 68 000 Euro. Dieser kommt auch dadurch zustande, dass Hessen-Forst in diesem Jahr etwas mehr Holz ernten will als in der Vergangenheit. Im Gegenzug sind im Waldwirtschaftsplan aber auch Mittel für ein „Verjüngungsbudget“ eingestellt, damit sollen vor allem neue Eichen und Hainbuchen gepflanzt werden. „Um den Gemeindewald Egelsbach klimastabil zu entwickeln, ist es notwendig, die standortgerechten Waldbestände mit weiteren Baumarten zu ergänzen. So wird es gelingen den Wald für den Klimawandel zu wappnen“, erläutert Melvin Mika, Leiter des Forstamts Langen. (Manuel Schubert)