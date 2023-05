Egelsbacher Freibad: Kostenanstieg sorgt für Frust

Von: Manuel Schubert

Die Ertüchtigung des Freibads soll schon im diesjährigen Winter beginnen. Statt der ursprünglich angesetzten 2,3 Millionen wird sie nun 2,8 Millionen Euro kosten. © Strohfeldt

Die Instandhaltung des Egelsbacher Freibads wird teurer als gedacht. Doch es gibt noch Aussicht auf Fördergelder.

Egelsbach – Zwei gute Nachrichten und eine schlechte gibt es am Donnerstagabend bei der Sitzung der Gemeindevertreter zum Freibad. Das Parlament stimmt der nun im Detail geplanten Instandhaltung mehrheitlich zu, die Arbeiten können also in diesem Winter beginnen. Und anders als ursprünglich angenommen, darf die Gemeinde nun doch mit Fördergeldern für das Freibad rechnen. Allerdings wird die Instandhaltung auch eine halbe Million Euro teurer als gedacht.

Ende März war das Parlament zu dem Schluss gekommen, dass sich die Gemeinde zurzeit keine der drei vom Stuttgarter Architekturbüro Bauatelier erarbeiteten Sanierungsvarianten leisten kann. Deswegen hatten sich die Gemeindevertreter mehrheitlich für die günstigere „Rückfalllösung“ entschieden, die vorsieht, dass auf Basis der umfangreichsten Sanierungsvariante 1 zunächst nur die Maßnahmen getätigt werden, die unbedingt nötig sind, um den Badbetrieb aufrecht zu erhalten. Damals, Ende März, war von maximal 2,3 Millionen Euro die Rede. In der jetzigen Beschlussvorlage wird aber mit rund 2,8 Millionen geplant.

Bürgermeister Tobias Wilbrand entschuldigt sich dafür, betont aber, die Verwaltung sei selbst erst am Dienstag von den Architekten darüber informiert worden. „Wir haben den Planern einen sehr engen Zeitplan gesteckt“, so der Rathauschef, deswegen seien einige notwendige Schritte erst spät aufgefallen. So habe sich beispielsweise herausgestellt, dass für die Überlaufrinne aufwendigere Tiefbauarbeiten erforderlich seien als zunächst angenommen. Auch eine Rohrleitung, um die Rinne an die Hauptleitung anzuschließen, sei bisher nicht einkalkuliert gewesen. Das und mehr – zuzüglich weitere Planungskosten – summiere sich auf rund 500 000 Euro.

Der kurzfristige Preisanstieg sorgt bei mehreren Fraktionen für Frust. „Wenn das die Qualität der Planung ist, hätte uns das bei elf, 13 oder 15 Millionen richtig wehgetan“, meint Omar El Manfalouty (SPD). Das Projekt noch einmal aufzuschieben sei aufgrund des bald zu stellenden Fördermittelantrags aber keine Alternative. „Deswegen müssen wir in den sauren Apfel beißen. Wir sollten uns aber nicht angewöhnen, 500 000 Euro mal eben durchzuwinken.“ Auch die CDU, die im März als einzige Fraktion gegen die „Rückfalllösung“ gestimmt hatte, sieht sich in ihrer Warnung vor einem „Eigenheim 2.0“ bestätigt. „Wir haben uns für Flickschusterei entschieden und werden jetzt immer wieder Geld nachschießen müssen“, betont Fraktionschef Sascha Wurm, „ein Fass ohne Boden reicht mit dem Eigenheim“. Georg Dinca (WGE) hat ebenfalls ein „ganz großes Problem“ mit dem Vorgang. Seiner Meinung nach hätten die Planer vor dem Beschluss noch einmal bei einer Sondersitzung Rede und Antwort stehen müssen. „So werden wir uns in Zukunft immer wieder ins Bockshorn jagen lassen und uns werden immer wieder zwei Tage vor der Sitzung neue Kosten präsentiert“, befürchtet Dinca.

Rekordverdächtiger Kartenverkauf Die Freibadsaison konnte in Egelsbach planmäßig zum 13. Mai eröffnet werden. „Alle Stellen im Bereich der Kasse und der Badeaufsicht sind mit gemeindeeigenem Saisonpersonal besetzt“, teilt der Gemeindevorstand mit. Ungebrochen ist die Nachfrage nach Dauerkarten: In diesem Jahr konnte die Gemeinde aus dem Vorverkauf Einnahmen von rund 72 000 Euro erzielen, zur vergangenen Saison waren es lediglich 41 000 Euro gewesen. Laut Bürgermeister Tobias Wilbrand war es einer der erfolgreichsten Dauerkartenvorverkäufe jemals, „wenn nicht sogar der erfolgreichste“. (msc)

Trotzdem gibt es eine Mehrheit für den Planungsentwurf zur Instandhaltung. Einzig Dinca stimmt dagegen, die CDU enthält sich. Im Winter 2023/24 sollen zunächst die dringlichsten Maßnahmen umgesetzt werden: das Finden und Abdichten der Leckage, die Erneuerung der Elektrik und die Ertüchtigung eines Filters. Die restlichen Arbeiten – darunter die Erneuerung der Steuerung, Pumpen, Mess- und Regeltechnik, die Gebäudesanierung nach Arbeitsstättenrichtlinien, die Erneuerung der Überlaufrinnen oder das neue Kassensystem, sollen im Winter 2024/25 folgen. So kann das Bad während der Sommersaison geöffnet bleiben. Laut Gemeindevorstand muss für die Freibad-Instandhaltung kein Kredit aufgenommen werden, die 2,8 Millionen Euro kann die Gemeinde aus der Rücklage entnehmen. „Damit ist jedoch die Rücklage aufgebraucht und steht nicht mehr für andere Maßnahmen zur Verfügung“, heißt es weiter.

Allerdings hofft die Gemeinde noch auf Geld aus dem Schwimmbadinvestitionsprogramm (SWIM) des Landes. Im März war man noch davon ausgegangen, dass mit der abgesagten Komplettsanierung auch die Finanzspritze wegfällt. „Bei weiteren Gesprächen mit dem Land stellte sich heraus, dass auch einzelne Maßnahmen förderfähig sind“, erklärt Wilbrand auf Anfrage unserer Zeitung. Sollte der Förderantrag erfolgreich sein, kann die Gemeinde mit einem Zuschuss von gut 800 000 Euro rechnen. (Manuel Schubert)

Die Gemeinde hatte auch auf 4,5 Millionen Euro Fördergeld aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ (SJK) gehofft, im März aber eine Absage kassiert.