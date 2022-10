Egelsbacher gründen neuen Städtepartnerschaftsverein

Von: Manuel Schubert

Sie wollen den Verein wieder zum Leben erwecken (von links): die beiden Rechnungsprüfer Bernhard Sommer und Justus Dietsche sowie der Vorstand, bestehend aus Robert Hoppe (Schriftführer), Ernst Gail (stellvertretender Vorsitzender), Ulrich Hahn (Vorsitzender), Christiane Lassak-Hahn (Kassiererin) und Tobias Wilbrand (Bürgermeister). Auf dem Bild fehlt Jörg Strobel (Vorsitzender der Gemeindevertretung). © Schubert

Egelsbach hat wieder einen Städtepartnerschaftsverein. Die Gründungsmitglieder wählen Ulrich Hahn zum Vorsitzenden.

Egelsbach – „Herzlich willkommen! Bon soir! Dobry wieczór!“ Die dreisprachige Begrüßung auf der Leinwand deutet schon an, worum es am Dienstagabend im Bürgerhaus geht: Egelsbach soll wieder einen Städtepartnerschaftsverein bekommen – und dieser soll die Bindung zu den beiden Partnerkommunen Pont-Saint-Esprit (Frankreich) und Chojnow (Polen) wieder stärken. Am Ende der gut zwei Stunden langen Veranstaltung stehen gleich drei gute Nachrichten: Der Städtepartnerschaftsverein Egelsbach ist gegründet. Für alle Vorstandsämter hat sich jemand gefunden. Und der Verein zählt schon fast 20 Mitglieder.

Vorher gibt es aber zahlreiche Formalien zu erledigen. „Wir wollen aus den Fehlern unserer Vorgänger lernen und verhindern, dass der Verein führungslos wird“, erläutert Bürgermeister Tobias Wilbrand zu Beginn. In Egelsbach hat es nämlich schon einmal einen Förderverein Städtepartnerschaft gegeben, dieser löste sich jedoch 2014 auf – wegen persönlicher Differenzen und weil sich niemand mehr fand, der im Vorstand Verantwortung tragen wollte. Die Beziehung zu Pont-Saint-Esprit schlief daraufhin ein wenig ein, die Organisation von Fahrten nach Chojnow übernahm der Egelsbacher Kulturverein (EKU), der die Aufgabe nun jedoch aus personellen Gründen abgeben will.

„Mir ist das Thema sehr wichtig. Ich habe seit Beginn meiner Amtszeit versucht, die Kontakte in die Partnerstädte zu pflegen“, sagt Wilbrand. Der Verein müsse aber von den Egelsbacherinnen und Egelsbachern getragen werden. „Wir als Gemeinde werden ihn organisatorisch und personell stützen.“ Um Kontinuität zu gewährleisten, sollen der Bürgermeister und der Vorsitzende der Gemeindevertretung – aktuell Jörg Strobel (Grüne) – dem Vorstand automatisch angehören. Außerdem kann der Verein auf die Hilfe der Verwaltung zurückgreifen, etwa beim Beantragen von Fördermitteln. Als Bindeglied zwischen Städtepartnerschaftsverein und Rathaus wird Anke Dimitriou fungieren. Die Kulturbeauftragte und VHS-Leiterin habe sich im Vorfeld des Gründungsabends „weit über das Berufliche hinaus engagiert“, damit nun eine rechtlich geprüfte Satzung vorliege, betont Wilbrand.

Schon 17 Mitglieder

Und diese gilt es nun im ersten Schritt zu verabschieden. Der elfseitige Entwurf legt – neben allerlei juristischen Formalien – unter anderem fest, dass der Verein auf Grundlage des europäischen Gedankens freundschaftliche Beziehungen zu anderen EU-Mitgliedsstaaten fördern und vertiefen will. Dies soll durch Vernetzung, Begegnung und Infoveranstaltungen geschehen. Für jede Partnerstadt soll ein eigener Arbeitskreis gegründet werden. Auch soll der Städtepartnerschaftsverein andere Gruppen, Vereine oder Unternehmen dabei unterstützen, die Beziehungen in die Partnerstädte zu pflegen. Als Ideen nennt Wilbrand etwa ein internationales Fußballturnier bei der SG Egelsbach oder einen Auftritt der Sängervereinigung in einem der Nachbarländer.

Gegen die Satzung gibt es keine Einwände, elf Gründungsmitglieder setzen ihre Unterschrift darunter – notwendig sind mindestens sieben. Und so kann Wilbrand um 20.49 Uhr unter Applaus verkünden: „Ich stelle fest: Wir sind gegründet!“ Einige weitere Anwesende füllen gleich eine Beitrittserklärung aus, sodass der Verein am Ende des Abends bereits über 17 Mitglieder verfügt.

Alle Vorstandsmitglieder einstimmig gewählt

Danach gilt es, den Vorstand zu wählen. Für das Amt des Vorsitzenden kandidiert Ulrich Hahn, selbstständiger Rechtsanwalt und Co-Fraktionsvorsitzender der Grünen in der Gemeindevertretung. „Uli Hahn hat sich früh bereit erklärt, Verantwortung zu übernehmen, und auch geprüft, ob unsere Satzung rechtskonform ist“, sagt Wilbrand. Hahn selbst erklärt, er sei „motiviert, den Verein wieder zum Leben zu erwecken“. Er sei überzeugt, dass Völkerverständigung nur durch persönliche Kontakte und Kommunikation funktionieren könne. Die Gründungsmitglieder wählen ihn einstimmig zu ihrem ersten Vereinschef.

Genauso einmütig verlaufen die weiteren Wahlen: Ernst Gail wird stellvertretender Vorsitzender, Christiane Lassak-Hahn Kassiererin und Robert Hoppe Schriftführer. Dem Vorstand, zu dem qua Amt auch Wilbrand und Strobel gehören, sollen außerdem die Vorsitzenden der Arbeitskreise beratend zur Seite stehen. Die beiden Gruppen müssen sich aber erst noch finden und werden dann ihre Vorsitzenden selbst wählen. Die Arbeit des Vorstandes müssen zwei Rechnungsprüfer kontrollieren. Für diese Aufgabe lassen sich Bernhard Sommer und Justus Dietsche aufstellen, die ebenfalls einstimmig gewählt werden.

Zum Abschluss stimmen die Anwesenden noch über den Mitgliedsbeitrag ab: Er wird 30 Euro pro Jahr betragen. Unter-18-Jährige sowie Schüler und Studenten bis 25 Jahre zahlen nur einen ermäßigten Beitrag von zwölf Euro pro Jahr. (Manuel Schubert)