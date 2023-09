Egelsbacher Kerb hat einiges zu bieten

Von: Manuel Schubert

Bereit für vier Tage Ausnahmezustand: die Elschbächer Kerbborsch 2023. © privat

Es ist angerichtet für die Elschbächer Kerb. Auch wenn das Eigenheim noch nicht zur Verfügung steht, können sich die Egelsbacher auf ein umfangreiches Programm freuen.

Egelsbach – Die Helfer im Eigenheim haben in den vergangenen Wochen noch mal alles gegeben, doch es hat nicht ganz gereicht: Anders als erhofft muss die Elschbächer Kerb erneut im Festzelt am Berliner Platz stattfinden und kann nicht in der traditionsreichen Veranstaltungsstätte gefeiert werden. „Wir haben einfach Planungssicherheit gebraucht und mussten auf Nummer sicher gehen, deswegen gibt es dieses Jahr noch mal eine Zeltkerb“, erklärt Philipp Kremser von den Elschbächer Kerbborsch 2023.

Doch auch so kann sich die Tränkbachgemeinde ab Samstag, 16. September, wieder auf vier Tage im Ausnahmezustand freuen. Zwei Jahre lang haben sich die 25 Kerbborsch auf die „Egelsbacher Nationalfeiertage“ vorbereitet. Sie haben sich am Weihnachtsmarkt und dem Faschingsumzug beteiligt, die 1.-Mai-Feier an der Waldhütte und ein Fußballturnier organisiert, beim SPD-Heringsessen geholfen, die Kinderbibelwoche und das Seniorenheim besucht, Kerbzeitungen und -bäume ausgeliefert und vieles mehr. Nun ist alles angerichtet für die diesjährige Kerb.

Eingeläutet werden die Festtage am Freitagabend ab 22 Uhr mit dem Countdown auf dem Kirchplatz. So richtig los geht es dann am Samstag mit dem Kerbumzug, der ab 13 Uhr durch die Straßen Egelsbachs rollt (siehe Infobox). Mit dabei sind diverse Kerbborsche-Jubiläumsjahrgänge und der Musikzug der SGE. Gegen 16 Uhr kommt der Umzug an der Bürgerhauswiese an, wo der Kerbbaum aufgestellt wird.

Gemeinde richtet während Umzug Haltverbote ein Der Kerbumzug sorgt am Samstag für Verkehrsbehinderungen. Die Aufstellung erfolgt ab 12 Uhr in der Karl-Nahrgang-Straße. Von dort geht es ab 13 Uhr durch den Straßenzug „Im Brühl“, Georg-Wehsarg-, Nidda-, Luther-, Ernst-Ludwig-, Ostend-, August-Bebel-, Offenthaler, Weed-, Schul-, Bahn-, Taunus-, Schiller-, Heidelberger, Rhein-, Rathaus- und Goethestraße zum Berliner Platz. Die Gemeinde richtet für den Umzug in der Karl-Nahrgang-, Rhein- und Woogstraße Haltverbote ein und bittet auch die Anwohner der weiteren Straßen, nach Möglichkeit ihre Fahrzeuge nicht im öffentlichen Raum abzustellen. Der Linienbus OF-73 kann während des Umzugs den gesamten Ortskern nicht befahren. Bei der Linie 662 Richtung Mörfelden entfällt um 14.29 Uhr die Haltestelle August-Bebel-Straße. (msc)

Am Abend haben die Kerbborsch 2023 ihren großen Auftritt im Festzelt: Um 20.23 Uhr geht es los mit dem Programm „Back to the party – Rettet die Kerb!“ mit Musik, Schauspiel und den traditionellen Striptease-Einlagen. Die Handlung ist an die „Zurück in die Zukunft“-Filme angelehnt: Die bösen Erzhäuser haben das Eigenheim in die Luft gesprengt – nun müssen sich die Kerbborsch auf eine wilde Zeitreise von den 70ern bis in die Zukunft begeben, um ihre Kerb zu retten. Und natürlich wird auch das Geheimnis um den Kerbvadder gelüftet. Die Tickets sind allerdings schon vergriffen.

Der Sonntag beginnt um 6.30 Uhr mit dem Weckruf durch den SGE-Musikzug, schließlich steht schon um 10 Uhr der Kerbgottesdienst in der Evangelischen Kirche an. Um 13 Uhr folgt die Kerbstaffel in der Kirchstraße. Den Abend gestaltet die Kerbgemeinschaft ab 20.30 Uhr im Festzelt mit ihrem Programm „Emil und die Ebbelwoi-Fabrik“. Hierfür gibt es noch ausreichend Karten in der Egelsbach-Apotheke und an der Abendkasse.

Der Montag steht ab 10 Uhr im Zeichen des Frühschoppens in den Heckenwirtschaften. Es folgen gegen 13 Uhr der Gickelschlag in der Kirchstraße und um 17 Uhr eine „Sauf-Olympiade“. Am Dienstag ist Familientag, ab 15 Uhr gibt es vergünstigten Eintritt bei allen Fahrgeschäften. Am Abend klingt die Kerb mit der Kerbbobb-Verbrennung auf dem Freibadparkplatz (20 Uhr), den Kerb-Highlights im Festzelt (21 Uhr) und der Fahnenübergabe an die Kerbborsch 2024 (22.30 Uhr) aus. Imbissbuden und Fahrgeschäfte auf dem Berliner Platz sind an allen vier Tagen ab mittags geöffnet. (Manuel Schubert)

