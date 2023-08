Egelsbacher wartet seit März auf Glasfaseranschluss

Sorgte schon 2020 für Schlagzeilen: Beim Glasfaserausbau – wie hier im Kammereck – wurde immer wieder gepfuscht, weshalb die Gemeinde zwischenzeitlich einen Baustopp verhängte. © Strohfeldt (Archiv)

Ein Anwohner der Egelsbacher Niddastraße wartet seit März auf seinen längst bestellten Glasfaseranschluss. Dabei verläuft das Netz nur 50 Zentimeter von seiner Hauswand entfernt unter dem Bürgersteig.

Egelsbach – Manchmal ist das Highspeed-Internet so nah und doch so fern. Während halb Deutschland davon redet, dass Glasfaser die Zukunft ist und Vertreter an Haustüren versuchen, neue Kunden zu werben, wartet ein Egelsbacher schon seit Monaten auf seinen längst bestellten Anschluss. Dabei verläuft das Netz keine 50 Zentimeter von seiner Hauswand entfernt unter dem Bürgersteig in der Niddastraße, wie der Mann erzählt, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Ein paar Pflastersteine herausnehmen, ein kleines Loch graben, ein Loch durch die Hauswand bohren und alles verschließen – so einfach könnte es sein“, meint er.

Doch die Deutsche Glasfaser (DG), die den flächendeckenden Ausbau in Egelsbach übernommen hat, lässt ihn warten. Im Frühjahr war der Mann in die Niddastraße umgezogen. „Da ich ohnehin einen neuen Anschluss benötigte, hielt ich die Glasfaser für eine zukunftssichere Lösung und beantragte sie bei der DG“, erzählt er. Das war im März. Nur wenige Tage später sei ein Techniker vorbei gekommen, um die Wanddurchführung und die Installation der notwendigen Geräte im Haus zu klären. „Er sagte mir noch zu, dass das Ganze bei mir relativ unkompliziert sei und ich in vier Wochen mit der Ausführung rechnen könne.“

Doch seitdem ist nichts passiert. „Ich erhalte nur noch leere Floskeln als Auskunft. Man wisse nicht, wann es weitergeht, könne mir keine Termine nennen“, ärgert sich der Anwohner, der sich fragt: „Wurde da wieder irgendwo gepfuscht und die Gemeinde hat den Stecker gezogen?“

Hintergrund seiner Vermutung: 2020, als die DG mit dem Glasfaserausbau in Egelsbach beginnt, gibt es immer wieder Beschwerden. Zeitweise pflügen sechs Bautrupps parallel durch die Straßen, sichern Baustellen nicht richtig ab oder vergessen die Beschilderung und hinterlassen Chaos. Schlecht verfugtes oder beschädigtes Pflaster ist an der Tagesordnung. Zwischenzeitlich verhängt der Gemeindevorstand einen Baustopp und fordert den beauftragten Generalunternehmer auf, zunächst alle Mängel zu beseitigen, ehe neue Baustellen im Ortsgebiet aufgemacht werden.

Das ist im aktuellen Fall jedoch nicht der Grund. „Von unserer Seite gibt es keinen Baustopp“, erklärt Bürgermeister Tobias Wilbrand (Grüne) auf Anfrage. Wenn es lediglich um einzelne Hausanschlüsse auf Privatgrundstücken gehe, könne die Gemeinde das auch gar nicht verbieten. Der großflächige Glasfaserausbau sei schon seit längerer Zeit abgeschlossen, informiert der Rathauschef. „Wir als Gemeinde sind da eigentlich raus.“

Steffen Schwanke, Leiter des Fachdienstes Bauen und Umwelt bei der Gemeinde, kennt die Details. Geplant gewesen sei ursprünglich nur eine Bauzeit vom 27. Juli bis 3. September 2020. Tatsächlich hätten die Baumaßnahmen bis zum 31. Mai 2021 angedauert. Die Endabnahme durch die Gemeinde sei dann am 26. Juli 2021 erfolgt. Auch danach habe die DG immer wieder noch kleinere Arbeiten in den Straßen getätigt. Und: „Nach unserer letzten Information wollte die Deutsche Glasfaser mit dem Nachrüsten einzelner Anschlüsse warten, bis genug Anfragen im Sinne der Wirtschaftlichkeit in einem Bereich vorliegen“, nennt Schwanke einen möglichen Grund für die Verzögerungen in der Niddastraße.

Laut DG-Pressesprecherin Diana Stiebe haben diese jedoch bauliche Ursachen. Die lange Wartezeit von nunmehr fünf Monaten sei nicht normal, „in der Regel wird ein Anschluss innerhalb von zwölf Wochen nach Auftragseingang realisiert“, erklärt sie. Alle Oberflächen würden nach den Verlegearbeiten zunächst provisorisch geschlossen und bei Projektabschluss wieder ordnungsgemäß wiederhergestellt. In Egelsbach seien nicht alle Arbeiten „zu vollster Zufriedenheit“ erledigt worden, weshalb es Nachbesserungen gegeben habe, die zu Verzögerungen führten. „Die Asphaltarbeiten sind nun aber abgeschlossen, sodass die Kunden nun priorisiert terminiert werden“, sagt die Sprecherin.

Auch dem Anwohner aus der Niddastraße verspricht sie eine schnelle Klärung: „Unser Kundenservice geht direkt auf den Bürger zu und bespricht mit ihm die alsbaldige Terminierung seines Glasfaseranschlusses“, kündigt Stiebe an. (Manuel Schubert)