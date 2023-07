Egelsbacherin im Bundesvorstand der JuLis aktiv

Von: Manuel Schubert

Auch Reden gehören dazu: Maxima Trabert bei ihrer Bewerbung für den JuLi-Vorstand beim Bundeskongress in Halle an der Saale. © privat

Maxima Trabert engagiert sich im Bundesvorstand der Jungen Liberalen. Auch FDP-Größen wie Lindner oder Kubicki schüttelte die Egelsbacherin schon die Hand.

Egelsbach – An das Abendessen, als sie ihren Eltern eröffnete, der FDP beitreten zu wollen, erinnert sich Maxima Trabert noch genau. Die 19-Jährige muss schmunzeln, als sie davon erzählt. „Ich komme aus einer politischen Familie, aber meine Eltern sind eher konservativ – sie waren schon ein bisschen verdutzt.“ Längst haben sich Mama und Papa aber daran gewöhnt, macht die gelbe Partei doch einen großen Teil des Lebens ihrer Tochter aus. Seit einem Jahr ist Maxima Trabert sogar im Bundesvorstand der Jungen Liberalen (JuLis) aktiv.

Die Egelsbacherin interessiert sich schon früh für Politik. Die Idee, sich selbst zu engagieren, kommt ihr in der Schule, als sie sich über Dinge wie den desolaten Zustand der Toiletten oder den langsamen Fortschritt der Digitalisierung ärgert. Die Dreieichschülerin fängt an, sich über alle Parteien zu informieren. „Der Freiheitsgedanke und die Selbstbestimmung beim Liberalismus haben mich gecatched“, sagt Trabert. Ihr gefalle, dass die FDP den Menschen nicht „durchs Leben ziehen will“, sondern ihn befähige, Dinge selbst zu entscheiden. Als Gegenbeispiel nennt sie die „Klimapolitik durch Verbote“ der Grünen. 2019 tritt sie also mit 15 Jahren den JuLis bei, ein Jahr später – an ihrem 16. Geburtstag – wird sie FDP-Mitglied.

Als sie das erste Mal eine Veranstaltung der FDP Egelsbach besucht, gibt es ebenfalls ein paar verdutzte Blicke. „Ich war die Jüngste dort, und eine der wenigen Frauen“, erinnert sie sich. Doch alle hätten sich gefreut, dass sie als junger Mensch sich engagieren wolle. Auch mit dem Ortsvorsitzenden Axel Vogt steht sie oft in Kontakt: „Er gibt sich viel Mühe, dass alle sich wohl fühlen.“

Egelsbacherin im JuLi-Vorstand: Drei von vier Wochenenden unterwegs

Für die jungen Liberalen übernimmt sie bald Verantwortung. „Bei den JuLis rutscht man da schnell rein“, meint Trabert. Über den Kreisvorstand und den Landesvorstand landet sie 2022 als Beisitzerin im Bundesvorstand, wo sie vor allem für Öffentlichkeitsarbeit und Social Media zuständig ist. Ihren ersten „Shitstorm“ erlebt sie Anfang des Jahres nach den Silvesterkrawallen, als sie auf den JuLi-Accounts dazu auffordert, Menschen mit Migrationshintergrund nicht zu stigmatisieren. Es hagelt polemische Kritik und rassistische Kommentare. „Das hat mir schon ziemlich auf den Magen geschlagen“, sagt Trabert. Heute kann sie darüber lachen.

Das Hobby nimmt immer mehr Zeit ein. Häufig ist sie in der ganzen Bundesrepublik unterwegs, bei JuLi-Seminaren zu Themen wie Europa oder Klima, dazu kommen Sitzungen des Bundesvorstands, die entweder virtuell oder in Berlin stattfinden. „An drei von vier Wochenenden bin ich nicht zu Hause“, sagt Trabert. Dazu komme viel Schreibtischarbeit unter der Woche. Auch im Egelsbacher Jugendparlament engagiert sie sich.

Ihr Freundeskreis verlagert sich in die Politik, manche Beziehungen leiden ein wenig darunter. „Das ist aber völlig in Ordnung, Interessen verändern sich eben“, meint sie. Auch die Schule zieht gegenüber dem Ehrenamt manchmal den Kürzeren. Trotzdem schließt Trabert in diesem Frühjahr ihr Abitur mit einem sehr guten Schnitt von 1,5 ab.

Die Serie Unter dem Motto „Jung und engagiert“ stellen wir in loser Reihe Jugendliche aus Langen und Egelsbach vor, die sich in besonderer Weise in der Gesellschaft einbringen. Die Redaktion greift gerne Anregungen auf. Wer eine Idee hat, kann diese an langen@op-online.de mailen.

Trabert spielt in einer Indie-Band E-Gitarre, ansonsten bleibt nicht viel Zeit für Hobbys. Doch die Erfahrungen, die sie bei der politischen Arbeit macht, sind ihr die Einschnitte wert. So hat sie in Berlin auch schon einiges an Parteiprominenz getroffen, von FDP-Chef Christian Lindner über Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und Justizminister Marco Buschmann bis hin zu Bundestags-Vize Wolfgang Kubicki. „Sie kennen nicht alle meinen Namen, aber ich habe zumindest schon ihre Hand geschüttelt“, sagt die Egelsbacherin.

Wer mit Mitgliedern der Bundesregierung verkehrt und auf JuLi-Kongressen vor Hunderten von Leuten spricht, der lässt sich auch von ein paar erwachsenen Gemeindevertretern nicht einschüchtern. Im Dezember 2022 hält Trabert im Egelsbacher Ortsparlament eine flammende, rhetorisch und argumentativ einwandfreie Rede zur Erhöhung des Sitzungsgeldes für das Jugendparlament. Auch hier gibt es einige verdutzte Blicke nach dem Motto: Die traut sich was. „Bei den JuLis sind mir ja alle wohlgesonnen, das war in der Gemeindevertretung natürlich anders“, so Trabert. Deswegen sei sie schon ein wenig aufgeregt gewesen, „aber das Thema war mir wichtig“.

Ab Oktober will die aufgeweckte junge Frau Physik und Philosophie studieren. Und bis dahin, mal die Beine hochlegen? Nicht doch, sie ist Teil des Wahlkampfteams von Stefan Naas, FDP-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl. „Da werde ich sehr eingespannt sein“, sagt Trabert. Ob sie dieses Pensum auch neben dem Studium aufrecht erhalten kann? „Schauen wir mal“, sagt sie. „Ich versuche, es so lange zu machen, wie es geht, weil es mich persönlich weiterbringt.“ (Manuel Schubert)