Pizza und Pasta statt Spaghettieis

Schluss mit süßem Leben in der Schulstraße 66, kulinarisch bleibt’s freilich im italienischen Küchendunstkreis. „Eiscafé - Konditorei - Pasticceria“ über dem Eingang wird bald verschwinden, die Banner mit dem Kolosseum verheißen Pizza, Pasta & Co.

Egelsbach - Das „süße Leben“ hat einen Rückschlag zu verkraften: Die Egelsbacher stehen nach heutigem Stand vor einer Saison ohne Eisdiele im Ort. Von Holger Borchard

Das einzige Eiscafé, das „La dolce Vita“ in der Schulstraße 66, wird in diesem Frühjahr nicht mehr aus dem Winterschlaf erwachen, wie man es aus den vergangenen Jahren gewohnt war. Inhaber Antonio Messina hat Tabula rasa gemacht. Was der Ortsfunk schon gerüchteweise wusste, ist seit Kurzem Gewissheit, weil es auf Bannern an der Fassade zu lesen steht: „Demnächst: Restaurant Pizzeria Roma“. In sozialen Medien diskutieren Egelsbacher das Aus der einzigen Eisdiele bereits rege und in voller Meinungsbandbreite, wobei das Bedauern überwiegt.

„Es war eine kaufmännische Entscheidung, nicht mehr und nicht weniger“, stellt Antonio Messina fest. „Ich bin weder sauer noch frustriert noch gehe ich mit irgendjemand im Streit. Aber nach drei Jahren hier im Ort musste ich nüchtern und sachlich analysieren und die Konsequenzen ziehen, denn die Zahlen stimmen einfach nicht.“

Der 40-Jährige, der bekanntlich mit dem „La dolce Vita“ am Langener Lutherplatz ein zweites und rege frequentiertes Eiscafé betreibt, präzisiert: „In keinem der drei Jahre hat das Egelsbacher Eiscafé schwarze Zahlen geschrieben. Ich wollte aber auch nicht gleich nach dem ersten Jahr wieder schließen. Nach dem ersten Jahr hab ich mir gesagt: ,Hey, das war das Einstiegsjahr’. Im zweiten Jahr war die Saison wettermäßig unfassbar mies. Aber das dritte Jahr hat endgültig gezeigt, dass sich ein Cafébetrieb, wie du ihn einfach als Grundlage brauchst, hier in Egelsbach nicht entwickelt hat.“

Allein mit Eiswaffelverkauf als Schönwetter-Einnahmequelle sei ganzjähriger Cafébetrieb nicht zu stemmen. „Du brauchst Leute – ich sage jetzt auch mal klipp und klar Rentner –, die sich zum Frühstück oder nachmittags zur Kaffeerunde treffen“, betont Messina. „Natürlich bin ich mal davon ausgegangen, dass ein Eiscafé, das sozusagen die Monopolstellung in einer 11.500-Einwohner-Gemeinde hat, gut laufen kann.“ Heute jedoch müsse er sagen: „Das Wagnis hat sich nicht gelohnt. Der Betrieb in Langen hat den Betrieb in Egelsbach vom ersten Tag an finanziert.“ Das sei umso erstaunlicher, als in Langen ja eine ganz andere Konkurrenzsituation herrsche. „Da haben wir fünf Eiscafés und selbst jede Bäckereikette stellt sich Stühle und Tische in den Laden.“

Das Spekulieren über Ursachen der mauen Frequenz in Egelsbach und Mutmaßungen, inwieweit er sich an die eigene Nase packen müsse, überlässt Messina anderen. „Ich gehe mit einem weinenden Auge und ohne Groll. Mit dem Vermieter hab’ ich mich prima verstanden und auch die Unterstützung aus dem Rathaus war da.“ Doch mangels Auslastung habe er zum Beispiel nicht den Personalstamm in Egelsbach halten können, den er sich gewünscht hätte. „Ich musste notgedrungen runterfahren und die Außenbewirtschaftung kappen, damit es überhaupt noch hinhaut.“ Zufrieden ist Messina hingegen mit seiner letzten personellen Weichenstellung vor Ort: „Der Mitarbeiter, der bei mir gearbeitet hat, den die Egelsbacher also kennen, wurde von meinen Nachfolgern übernommen.“

Nachdem Messinas Entschluss im Herbst feststand, er in der Folge Mitarbeiter und Stammkunden informiert, den Mietvertrag gekündigt und das Gewerbe abgemeldet hatte, sei ihm nur noch geblieben, das gut erhaltene Inventar auszubauen und den Schlüssel umzudrehen. „Das Mobiliar konnte ich in Langen gut gebrauchen, da sind wir gerade am Renovieren“, blickt er schon wieder nach vorne. „Ich konzentriere mich ganz auf den einen Laden und freue mich natürlich über jeden Egelsbacher, den ich in Langen begrüßen darf.“

Den Verlust betrauern dürfte zuallererst der Verein „Jugend für Egelsbach“, der in Messina den Gastgeber seiner Konzertreihe Songs für Egelsbach verliert. Dass der Ort vorerst ohne Eiscafé dasteht, ist ebenso aus sicht der Rathausverantwortlichen eine bittere Pille. „Ich bedauere es sehr“, sagt Jürgen Sieling. Unabhängig von der Frage, ob der Gastwirt Fehler gemacht habe oder nicht, sieht der Bürgermeister seine Linie bestätigt: „Wir müssen mehr für die Aufenthaltsqualität im Ortskern tun, das ist der Anfang.“ „Bedauern und allgemeines Gegackere“ seien wenig hilfreich. „Wir als Gemeinde müssen Henne sein, statt darauf zu warten, dass andere uns goldene Eier legen.“