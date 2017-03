Eigenheim-Gastronomie zur Kerb das Ziel

Egelsbach - Pro Saalbau-Eigenheim hat seine erste offizielle Begegnung mit der Politik hinter sich. In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses der Gemeindevertretung stellte Co-Vorsitzender Hans-Jürgen Rüster den in Gründung befindlichen Verein vor, der Stand 10. Von Holger Borchard

März 113 Mitglieder, darunter vier Vereine, zählt. Seitens der Verwaltung steuerte der als Projektleiter Eigenheim-Öffnung auserkorene Jochen Prestel einen Sachstandsbericht nebst vorläufigem Fahrplan zum weiteren Vorgehen bei. Der Finanzbedarf, den der Verwaltungsmann in diesem Kontext aufrief, schlug freilich zwischenzeitlich Wogen. Zunächst ist es an Hans-Jürgen Rüster, über Gründung und Ziele, Vereinsstatus, bisherige und künftige Leistungen sowie Visionen des Eigenheim-Vereins zu sprechen. „Aktuell haben wir den Status eines sogenannten Vorvereins und können schon Rechtsgeschäfte abschließen“, berichtet er. Wohlwissend um den „Ortsfunk“, schiebt er zwei Sätze nach: „Der Verein hat sich um mögliche Pächter für die Gaststätte bemüht und sieht gute Chancen für den Betrieb. Aber es gibt bisher keine Vereinbarung mit einem Pächter.“

Der Verein strebt die schnelle Öffnung des Eigenheims an, „zuerst die Gaststätte in 2017, dann der Saal in 2018“, so Rüster. Vielfältig nutzbar und preisgünstig für örtliche Vereine und Körperschaften solle der Saal werden – „das wollen wir in enger Zusammenarbeit mit allen Vereinen erreichen“. Am Horizont stehe die Idee, als Verein das Eigenheim mit Rückgabevereinbarung zu übernehmen, um die Kommune finanziell zu entlasten.

Am und im Gebäude haben die Mitglieder schon allerhand gewerkelt. „Wegen markanter Wasserschäden erfolgte eine Inspektion des Dachs samt Dachrinnenreinigung und Reparatur von Dachziegeln und Dachfannen“, resümiert Rüster. Unter anderem habe man erhebliche Mängel an der Entwässerungsanlage festgestellt – „sie wurden inzwischen zum größten Teil durch eine Fachfirma beseitigt. Die Kücheneinrichtung wurde ausgebaut und zur Reinigung in einen Nebenraum verlagert – „notwendig wegen der geplanten Bodenfliesenerneuerung“ – und der Verein hat eine neuwertige Brandmeldeanlage für 80 Melder besorgt. „Die technischen Anlagen wurden inspiziert und als größtenteils verwendbar eingestuft. Abgesehen davon ruhen momentan erst einmal sämtliche Aktivitäten so lange, bis die Gemeinde die Gas- und Wasserversorgung wiederhergestellt hat“, schließt Rüster.

Jochen Prestel skizziert im Anschluss die kommenden Etappenziele: „Als erstes werden wir noch diesen Monat den Bauantrag für den Gebäudeteil Eigenheim einreichen. Danach folgt die Brandschutzsanierung des Eigenheim-Teils bis Ende August, damit die Gaststätte zur Kerb im September wiedereröffnen kann.“ Für Kopfschütteln – vor allem in Reihen der CDU – sorgt Prestel mit der Feststellung: „Allein schon die Brandschutzsanierung wird die halbe Million Euro verschlingen, die wir inklusive der Landesförderung als vorläufiges Budget angesetzt haben.“ Die Unionspolitiker sind irritiert, dass nun gleich mal solche Größenordnungen aufgerufen werden. „Es hieß doch immer: ,Alles halb so wild’ – zumindest aus bestimmten Fraktionen“, erinnert CDU-Fraktionschef Thomas Irmler: „Die Bandbreite reichte von ein paar Tausend Euro bis hin zu zweieinhalb Millionen Euro. Was stimmt denn nun? Können wir sicher sein, dass unsere Entscheidungen und Positionierungen von einst auf Basis korrekter Informationen getroffen wurden?“

Am grundsätzlichen Finanzbedarf habe sich nichts geändert, so Prestels Reposte, die erst recht helles Erstaunen hervorruft. „Die zweieinhalb Millionen Euro, die vor zwei Jahren für die Sanierung und Wiederinbetriebnahme benannt worden sind, haben sich nicht in Luft aufgelöst – daran kann auch die Existenz eines Vereins nicht rütteln!“ Erhalt der Betriebsgenehmigung bedeute Sanierung der Kerninfrastruktur. Das wiederum heiße: „Herstellung der Brand- und Unterabschnitte, der sogenannten zweiten Rettungswege, Brandschutzertüchtigung des Saals und insbesondere dessen Decke, Einbau von Brandschutzklappen und -türen, Austausch der Brandmeldeanlage und einiges mehr.“

Gleichwohl sei er höchst optimistisch, dass der Kreis Offenbach bei der Planung mitziehe, unterstreicht Prestel. Die Präsentation schließt er mit einer letzten sportlichen Ansage: „Mit Material für 250 000 Euro kann ein Verein Leistungen im Wert von einer Million vollbringen.“