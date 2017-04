Einbruch am Flugplatz und Kennzeichenklau

Egelsbach - Ein Einbruch in ein Geschäft am Flugplatz mit Vorgeschichte in Langen beschäftigt die Kriminalpolizei.

Die Ermittler hoffen, dass sowohl rund um den Flugplatz als auch im Umfeld des Langener Bahnhofs etwaige Zeugen in der Nacht zum heutigen Freitag Verdächtiges beobachtet haben. Die Täter hatten zunächst gegen 1 Uhr von einem im Bereich der Langener Westendstraße geparkten blauen Ford Focus das vordere Kennzeichen mit den Buchstaben DA-A gestohlen. Anschließend fuhren sie zum Flugplatz Egelsbach, zertrümmerten dort gegen 1.30 Uhr die Scheibe des „Ringeltaube“-Ladens und erbeuteten Flakons mit Damenparfum sowie Modeschmuck. Nach dem Einbruch flüchteten die Diebe über die Hans-Fleissner-Straße; das gestohlene Kennzeichen wurde an einem Feldweg unweit des Tatorts gefunden. Dass Wiederholungstäter am Werk waren, liegt nahe: Der Beutezug weist starke Parallelen zum „Ringeltaube“-Einbruch von Mitte Februar auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Kriminalpolizei Offenbach unter 069/8098-1234 zu kontaktieren. (hob)

