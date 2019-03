Einer spricht, alle anderen schweigen ...

Egelsbach – Sanierung des Eigenheims: Drei Worte, eine Heillos-Geschichte, die in der aktuellen Parlamentsrunde das nächste Kapitel schreibt. Die Gemeindevertretung soll nächsten Mittwoch (27. VON HOLGER BORCHARD

März) die Grundlagen zur Fortsetzung der Sanierung auf Basis eines dreiteiligen Beschlusses schaffen.

Erstens: Die Gemeinde gibt in Absprache mit dem Verein Pro Saalbau die Erstellung eines Nutzungskonzepts in Auftrag. Finanziert wird diese „freihändige Ausschreibung“ aus der Restsumme der schon genehmigten 50 000 Euro zur Vorbereitung des Bauantrags.

Zweitens: Die Verhandlungen mit Pro Saalbau Eigenheim zur Neugestaltung des Pachtvertrags werden fortgesetzt. Unumstößliche Ausgangslage: Der Erstzugriff der Gemeinde auf den Saal für gemeindliche Aufgaben muss gesichert sein. „Für die weitere Vertragsgestaltung sind grundsätzlich vier Varianten möglich – die Gemeindevertretung muss sich für eine entscheiden“, lesen die Parlamentarier in ihrer Vorlage.

Drittens: Um die Sanierung bis zur Wiederinbetriebnahme des Saalbaus finanziell zu sichern, werden weitere 450 000 Euro in den Haushalt 2019 eingestellt.

Ohne ins Detail gehen zu müssen: Zur Bewertung der vier Vertragsoptionen zwischen Gemeinde und Verein reichen folgende Infos: Die Varianten bilden eine Skala von „so viel Vereinsbeteiligung wie möglich“ bis „Gemeinde-Solo“ ab und unterscheiden sich in der Frage, wer Vertragspartner des Gaststättenpächters sein soll.

In der jüngsten Bauausschusssitzung sind nun die Weichen gestellt worden – freilich ein weiteres Mal auf fragwürdige Weise, gleich mehr dazu. Zuerst die Empfehlung an die Gemeindevertretung: Die Punkte eins und drei wurden mit breiter Mehrheit befürwortet. Zur Vertragsgestaltung empfiehlt der Ausschuss die Kompromiss-Variante drei (Buchstabe C der Vorlage): „Die Gemeinde übernimmt den Pachtvertrag mit dem Gaststättenpächter [...], der Saal bleibt in der Hand des Vereins“.

Kurios war das Ganze, da Abstimmung und Diskussion nach dem Motto „geräuschlos, aber keinesfalls geschlossen“ liefen. So sprach allein der Vertreter der Linken, der bezeichnenderweise ohne Stimmrecht im Ausschuss ist. Wolfgang Klein prangerte ein weiteres Mal das Fehlen jeglicher Zahlen an und hielt ein „Nutzungskonzept, das das Papier nicht wert ist“ in die Höhe. Die Mehrheit ließ ihn schweigend gewähren und hob sodann schweigend die Hände zur Abstimmung. Mit Ausnahme der CDU: Die Unionsvertreter verweigerten jegliches Wort inklusive Abstimmung – ihr vor Wochen „versprochener“ Umgang mit dem Thema Eigenheim.