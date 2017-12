Vier wollen an Spitze der Verwaltung

Egelsbach - Vier Kandidaten haben im Rennen um das Bürgermeisteramt in Egelsbach ihren Hut in den Ring geworfen.

Nach dem Ende der Antragsfrist am gestrigen Montagabend kandidiert neben Amtsinhaber Jürgen Sieling (SPD), Tobias Wilbrand von den Grünen und Axel Vogt von der FDP auch Jörg Leinberger. Er hat die erforderliche Anzahl an Unterschriften gesammelt und tritt als unabhängiger Kandidat an. Leinberger, der als Lehrer arbeitet, war unter Bürgermeister Sieling als Sozialdezernent – damals noch als SPD-Mitglied – unter anderem mit der Kinderbetreuung betraut. Unter seiner Regie wurde beispielsweise 2015 die Online-Buchungsplattform „KitaTools“ eingeführt.

Wie Wahlleiter Michael Schmidt mitteilt, hatte ansonsten nur noch die Wahlgemeinschaft Egelsbach die Antragsunterlagen angefordert. Die WGE hatte aber bereits Mitte November entschieden, keinen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Der nächste Schritt ist nun die Prüfung der Wahlvorschläge: Dafür tritt der Wahlausschuss am Freitag, 22. Dezember, um 10 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Rathaus (Zimmer 25) zusammen. Erst wenn der Ausschuss die Vorschläge zugelassen hat, ist das Quartett offiziell.

Axel Vogt ist bereits bei der Bürgermeisterwahl vor sechs Jahren angetreten. Im Dreikampf gegen den Grünen Harald Eßer und Jürgen Sieling schied Vogt damals aber im ersten Wahlgang mit 27,5 Prozent Stimmenanteil aus. In der Stichwahl setzte sich dann Sieling mit 61,9 Prozent (2400 Stimmen) gegen Eßer (38,1 Prozent, 1477) durch. Der Wahltermin ist am 18. Februar, eine etwaige Stichwahl am 4. März. (jrd)