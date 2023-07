Entwurf des Egelsbacher Verkehrskonzepts vorgestellt

Von: Manuel Schubert

Teilen

Auf den rot markierten Straßen soll sich etwas ändern. grafik: Hochschule Darmstadt © Hochschule Darmstadt

Die Hochschule Darmstadt präsentiert im Bau- und Umweltausschuss ihren Entwurf für das Egelsbacher Verkehrskonzept. Die größten Veränderungen sind in der Langener Straße geplant.

Egelsbach – Knapp zehn Monate nach dem ersten Bürgerworkshop zum Verkehrskonzept befindet sich das Projekt in den letzten Zügen. Im jüngsten Bau- und Umweltausschuss stellt ein Team der Hochschule Darmstadt nun den Entwurf für das Verkehrskonzept vor. „Für Autos gibt es in Egelsbach schon vieles“, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Laura Kehrer. „Wir waren beauftragt, für Fußgänger und Radfahrende nachzuarbeiten. Wir wollen ein durchgängiges, attraktives, sicheres Netz für Rad- und Fußverkehr schaffen.“

Das Konzept bezieht sich hauptsächlich auf den Ortskern. „Hier liegen viele wichtige Ziele wie Rathaus, Schule, Sporthallen, Kirche und Bahnhof. Wir wollen, dass die Wege dorthin attraktiv sind“, so Kehrer. An zunächst vier Stellen schlägt das Verkehrskonzept konkrete Maßnahmen vor:

Langener Straße: Die einschneidendsten Änderungen wird es wohl in der Langener Straße geben, die zur Fahrradstraße werden soll. Auch soll im südlichen Abschnitt die Einbahnregelung in Richtung Norden gedreht werden. Hier herrsche eine Lücke im Radnetz, die Straße sei jedoch eine wichtige Verbindungsroute zu den weiterführenden Schulen in Langen, erläutert Kehrer. In der Fahrradstraße werde man an einigen Stellen das Parken noch erlauben, die meisten Stellplätze streichen. „Wir haben hier nicht die Breite, um Parken zu ermöglichen und den Radverkehr in beide Richtungen fließen zu lassen.“ Durch die wegfallenden Stellplätze wolle man außerdem eine bessere Sicht und mehr Platz für Einsatzfahrzeuge schaffen.

Einbahnstraßen: Auch auf dem Einbahnstraßenring Weed-/Schul-/Ernst-Ludwig-Straße soll der Parkraum neu geordnet werden – nämlich alternierend, also abwechselnd auf der rechten oder linken Straßenseite. „Viele Einfahrten sind dort zugeparkt, es gibt keine Ausweichmöglichkeiten für Radfahrer“, erklärt Kehrer. Außerdem würden lange, gerade Strecken zum Rasen einladen. An den Knotenpunkten soll künftig rechts vor links gelten. „Das ist einfacher und so wird Geschwindigkeit rausgenommen“, meint die Hochschulmitarbeiterin.

Scharfes Eck: Am „Scharfen Eck“, der Kreuzung von Schul-, Luther-, Bahn- und Ernst-Ludwig-Straße, soll ebenfalls eine Rechts-vor-links-Regelung eingeführt werden. Das hatten bei einem Verkehrsworkshop im Januar auch die meisten Bürger befürwortet. „So können wir Geschwindigkeit rausnehmen. Hier sind die Sichtfelder einfach nicht vorhanden, es wird sehr schnell abgebogen“, begründet Kehrer. Außerdem soll das kurze Stück der Ernst-Ludwig-Straße am „Scharfen Eck“ für den Radverkehr in beide Richtungen freigegeben werden, ist die Kreuzung doch Teil des Schulwegs für die Kinder der Wilhelm-Leuschner-Schule.

Kreisstraße: Auch den Knotenpunkt Heidelberger Straße/K 168 hat die Hochschule untersucht. Hier müsse man Fußgängern und Radfahrern die Querung der Kreisstraße erleichtern. Die Studierenden schlagen einen Kreisverkehr vor. „Das müsste man noch einmal gesondert prüfen, aber nach unseren Berechnungen würde er reinpassen“, sagt Kehrer.

Als weitere Schritte für die Zukunft nennt das Verkehrskonzept die Kreuzung Wolfsgartenstraße/K 168 (Kehrer: „Hier herrscht eine hohe Geschwindigkeit, man müsste gucken, wie man sie reduzieren kann“), den Knotenpunkt Kurt-Schumacher-Ring/K 168 („eine wichtige Querung, viele gehen hier einkaufen“) und den Kurt-Schumacher-Ring an sich („Die vielen Einfahrten sind für den Radverkehr nicht optimal“).

Helmut Fink (WGE) erinnert im Bauausschuss an das Blumengeschäft in der Langener Straße: „Wenn es dort keine Parkplätze mehr gibt, können die zumachen.“ Kehrer erläutert, nach einem Treffen mit den Gewerbetreibenden habe man den Kompromiss erarbeitet, dass 15 Meter weiter nördlich zeitlich begrenzte Parkplätze für die Geschäfte eingerichtet werden. Ulrich Hahn (Grüne) möchte wissen, ob der Kreis zu vielen Kreiseln auf der K 168 widersprechen könnte. Professor Jürgen Follmann entgegnet: „Sicherheit geht immer vor Leichtigkeit, und der Kreisel ist der mit Abstand verkehrssicherste Knotenpunkt. Das hätte auf jeden Fall gute Chancen, genehmigt zu werden.“

Bis zum 1. August haben die Fraktionen nun Zeit, Anregungen zum Entwurf des Verkehrskonzepts einzureichen. Das finale Konzept wird der Gemeindevertretung dann nach den Sommerferien zur Kenntnisnahme vorgelegt. (Manuel Schubert)