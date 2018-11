KGE-Kampagne hat ihre Galionsfiguren

Egelsbach - Elschbach, helau! Das Rathaus ist in Narrenhand, die Kampagne der Karneval-Gesellschaft hat ihre Galionsfiguren: Prinz Mathias I. und Prinzessin Susana I. Von Holger Borchard

alias Mathias Matzke und Susana Santos Lago schwingen bis Aschermittwoch das närrische Zepter im Klammernschnitzerdorf. Das bestgehütete Geheimnis der Kampagne ist keines mehr: Prinz Mathias I. und Prinzessin Susana I. führen ab sofort die Jokus-Jünger im Ort bei ihren Streichen an – und austoben dürfen sich die Jecken diesmal wieder ungewöhnlich lange: Faschingsdienstag ist der 5. März.

Wie es sich für Tollitäten von edlem Schlag geziemt, können seine Hoheit und ihre Lieblichkeit mit aussagekräftigen Titeln aufwarten: Prinz Mathias der I. ist „Großherzog der Wege von Krims und Krams, Regierender Fürst über die Träger der Narrenkappe“, Prinzessin Susana I. ist „Majestät von Travel and Work, Feurige Baronessa über Hacke und Spitze“.

Die Prinzessin wurde 1974 in Darmstadt geboren und lebt seither in Egelsbach. Die gelernte Reiseverkehrskauffrau ist aktuell im Onlineservice eines internationalen Reiseveranstalters tätig. Der 1964 in Sachsenhausen geborene und in Egelsbach aufgewachsene Prinz ist Mitglied der Geschäftsleitung eines internationalen Luftfrachtdienstleisters. Er hat aus erster Ehe einen 26-jährigen Sohn namens Tobias. Seit 2009 ist das Prinzenpaar verheiratet. Sohn Luis wurde 2009 geboren, 2013 folgte Tochter Sofia.

Der Prinz ist seit mehr als 25 Jahren Mitglied der KGE. Er war zunächst Kanonier, tanzte später viele Jahre mit dem Männerballett und war und ist Beisitzer im Vorstand der KGE. Aktuell leitet er den Elferrat. Die Prinzessin stand etliche Jahre als Gardetänzerin und als Mitglied der Gesangsgruppe „Peanuts“ auf der KGE-Bühne. Seit 1995 trainiert sie die legendären „Lido Girls“, das Männerballett der KGE. So erklärt sich Paragraf zehn der närrischen Regierungserklärung der frischgebackenen Tollitäten. Jener beruft Egelsbachs komplette Politriege für den 22. Februar, im Anschluss an die Garderevue, zur Tanztrainingsstunde ein.

Ehe die versammelte Narrenschar im Rathaus das Kampagnenmotto „Im Klammerndorf herrscht Westernzeit – Närrisch bunt mit Heiterkeit“ ausrufen konnte, musste sie sich nach alter Manier die Regentschaft mit dem Sturm auf die Verwaltungsburg verdienen. Allein der Anblick der KGE-Kanonen Berta und Klammer lässt die Rathaus-Verteidiger um Bürgermeister Tobias Wilbrand freilich nicht weichen, selbst die heftigen Böllerschüsse verfehlen zunächst ihre Wirkung.

„Ihr lasst euch drei Jahr net hier blicke, jetzt wollt Ihr wieder rein – des könnt Ihr knicke“, bescheidet Wilbrand den Angreifern. Und sowieso – „hier tut ein Grüner nun regiere und statt Sekt tun Grüntee wir serviere“.

Schließlich lässt sich die Rathaus-Garnison von KGE-Sturmführer Michael Lama doch überzeugen – „vor Egelsbacher Traditionen kann sich Gegenwehr net lohnen“ – und schwenkt die weiße Fahne. Somit können drinnen die Friedensfeierlichkeiten starten, wie üblich mit Musik, Showtänzen der Garden und der Verleihung der KGE-Saisonorden. Der bis Aschermittwoch in den Ruhestand geschickte Bürgermeister wird kurzerhand zum Bauamtschef ernannt, führ ihn gibt’s Helm und klare Ansage: „Bitte das Eigenheim flottmachen!“

Am 1. Dezember startet die Karneval-Gesellschaft den Online-Vorverkauf der Karten für die Fremdensitzungen.