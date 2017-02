Feuerwehr holt Kätzchen vom Baum

Egelsbach - Dass die Feuerwehr ihre Rolle als „Freund und Helfer“ nicht nur bei Menschen sehr ernst nimmt, haben die Einsatzkräfte schon oft genug unter Beweis gestellt. Wenn Tiere in Not sind, rücken sie ebenso ruck, zuck aus – und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Der 20. Jahreseinsatz der Egelsbacher Feuerwehr, datierend aus der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, schreibt ein weiteres Kapitel „Rettung aus tierischer Not“.

Ein schwarz-weiß geflecktes Kätzchen steckte am Donnerstag kurz nach Mitternacht in misslicher Lage: In rund zehn Metern Höhe ging’s im Geäst eines Baumes an der Straße „Auf der Trift“ für den Stubentiger weder vor noch zurück. Vom Besitzer alarmiert, rückte ein Mannschaftsfahrzeug aus, dessen Besatzung ihr Glück an dem Baum zunächst unter Einsatz von Steckleitern suchte.

Fotos zum Turmfest der Freiwilligen Feuerwehr Zur Fotostrecke

Letztlich musste – nicht zuletzt wegen heftiger Windböen – die Drehleiter angefordert werden. Gut eine Stunde, von 0.30 bis 1.30 Uhr, zog sich dieser Einsatz hin, ehe die Feuerwehrleute die Katze verschreckt, aber wohlbehalten dem glücklichen Besitzer übergeben konnten. (hob)

Rubriklistenbild: © dpa