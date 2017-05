Die Finanzlage bleibt angespannt

Egelsbach - Das Regierungspräsidium Darmstadt als zuständige Aufsichtsbehörde für „Schutzschirmkommunen“ hat den Egelsbacher Haushaltplan 2017 ohne Einschränkung genehmigt. Die Bürger werden das an der Erhöhung der Grundsteuer B bemerken.

Die Post aus Darmstadt kam früher als erwartet: „Die Genehmigung erreichte uns acht Wochen früher als 2016“, stellt Bürgermeister Jürgen Sieling zufrieden fest. „Damit können wir besser gewährleisten, dass angemeldete Vorhaben auch ausgeführt werden. Zumal im vergangenen Jahr die wegen eines erheblichen Rückgangs der Gewerbesteuereinnahmen verhängte Haushaltssperre die Umsetzung dringender Maßnahmen, insbesondere Reparaturen, verhinderte.“

Als eine der ersten Maßnahmen wird die Wiedererrichtung des Spielplatzes an der Waldhütte in Auftrag gegeben, so der Verwaltungschef: „So kann rechtzeitig vor den Sommermonaten die so beliebte Einrichtung wieder genutzt werden.“

Der Kassenkreditrahmen wurde auf 19,5 Millionen Euro festgelegt. Dies ist nochmals eine Erhöhung um eine Million. Notwendig werde diese zur Liquiditätssicherung. „Die Kommunalaufsicht fordert jedoch künftig einen sichtbaren Abbau dieser Bestände“, erklärt Sieling. „Die Haushaltssatzung hat diese Forderung bereits durch einen Umschuldungsvorschlag in langfristige Darlehen aufgenommen.“

Die Kreditaufnahme wird auf etwa 6,8 Millionen festgelegt. Jedoch muss jeder einzelne Kredite noch einmal genehmigt werden. Explizit gebilligt wurde die Kreditaufnahme über 360 000 Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogrammgesetz (KIP). „Dieser Betrag wird für die Wiederinbetriebnahme des Eigenheims verwendet“, betont Sieling.

Die Kommunalaufsicht stellte zudem fest, dass Egelsbach die Auflagen gemäß des „Schutzschirmvertrags“ seit 2013 in der Summe erfüllt habe. Dies resultiere aus der Tatsache, dass die negativen Abweichungen in den Jahren 2015 und 2016 (aufgrund des Rückgangs der Gewerbesteuer) durch deutlich bessere Ergebnisse in den Jahren 2013 und 2014 kompensiert werden können.

„Entscheidend für die erfolgreiche Vertragserfüllung bleibt somit das Jahresergebnis 2017“, ergänzt Bürgermeister Sieling. „Wir sind in der Pflicht, ein ausgeglichenes Ergebnis vorzulegen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber noch keine seriöse Schätzung möglich.“

So lägen zum Beispiel die Einnahmen aus der Einkommensteuerzuweisung nach dem ersten Quartal deutlich über den Erwartungen. Ob diese positive Entwicklung über das Gesamtjahr anhalte und ob sie genüge, Mehrkosten beim Personal und Mindereinnahmen in anderen Bereichen zu kompensieren, sei nicht absehbar.

„Wir haben wie schon 2016 eine strikte Budgetkontrolle eingerichtet, die sicherstellen wird, dass wir auf der Ausgabenseite alles tun, um das notwendige Ergebnis herbeizuführen“, so Sieling weiter. „Die Einnahmenseite ist deutlich schwieriger zu beeinflussen“.

Mit der Genehmigung kann nun die beschlossene Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes von 500 auf 564 Punkte umgesetzt werden. Alle Steuerpflichtigen erhalten in Kürze einen entsprechenden Bescheid mit den Nachforderung für die ersten Monate des Jahres 2017 sowie der neuen Festsetzung für die verbleibenden Quartalszahlungen August und November.

Die Gemeinde Egelsbach werde auch in den nächsten Jahren in finanziell schwierigen Gewässern bleiben, blickt Sieling voraus. Vor allem der Abbau der Altschulden von 9,6 Millionen bis 2034 werde von der Aufsichtsbehörde erwartet. Dies entspreche einem jährlichen Abbaubetrag von knapp 51 Euro pro Einwohner. Zum Vergleich: Im Schutzschirmvertrag war für die Jahre 2013 bis ’17 ein Wert von etwa 100 Euro pro Einwohner und Jahr festgeschrieben. Sieling: „Auch wenn seit 2013 erhebliche Fortschritte erzielt werden konnten, bleibt die Lage weiter angespannt.“ (ble)

