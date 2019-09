Bagger beißt Lärmschutzwall ab: Finissage zum falschen Versprechen

An der Darmstädter Landstraße nimmt aktuell ein leeres Versprechen sein dickes Ende: Bagger beißen Stück für Stück den jämmerlich in Fetzen hängenden Lärmschutzwall des Baugebiets Leimenkaute ab.

Egelsbach - Das 2018 angelegte, mit Erde befüllte Konstrukt aus Metallstangen, Drahtgeflecht und folienbeschichteten Kokosmatten ist vor der Gewalt von heißen Temperaturen sowie Sturm, Regen und Hagel in die Knie gegangen – zu viel für die Folien, die an etlichen Stellen aufplatzten.

Neue Lösung: Baugrundgutachten

„Uns wurde versichert, dass die Konstruktion Hand und Fuß hat; Fachingenieure haben das Ganze begleitet und geprüft“, schilderte Bürgermeister Tobias Wilbrand am Dienstagabend im Bauausschuss. „Jetzt wehren wir uns mit Händen und Füßen dagegen, auch nur einen Cent für eine neue Lösung zahlen zu müssen. “

Neue Lösung heißt laut Wilbrand: „Erst muss ein Baugrundgutachten her, dann ein neuer Lärmschutzwall aufgebaut werden. “

hob.

