Schon wieder Einbruch in „Ringeltaube“

Egelsbach - Wem die folgende Beschreibung eines Einbruchs bekannt vorkommt, der irrt nicht: Wie die Polizei mitteilt, sind in der Nacht zum Samstag abermals Unbekannte in die „Ringeltaube“ am Egelsbacher Flugplatz eingebrochen.

Bereits in der Nacht zum Freitag hatten Täter, die zuvor das Kennzeichen eines Darmstädter Wagens gestohlen hatten, aus dem Geschäft Parfüm und Schmuck erbeutet. Beim jüngsten Einbruch in der Nacht zum Samstag hebelten die Täter gegen 23.45 Uhr den Eingang des Geschäfts auf. Drinnen räumten die Diebe zielgerichtet und rasch die Regale mit Parfüm leer.

Mit ihrer Beute, die sie in einem weißen Transporter verstauten, flüchteten sie über die Hans-Fleißner-Straße in Richtung Auf der Trift. Über den Notruf nannte eine Zeugin der Langener Polizei das Kennzeichenfragment „OF-AL“, das sie von dem flüchtigen Transporter ablesen konnte. Die Polizei fahndete sofort mit mehreren Streifenfahrzeugen, fand die Gesuchten aber nicht. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kripo Offenbach (Tel.: 069/8098-1234) entgegen. (jrd)

Gaunerzinken: Das sind die Geheimcodes der Einbrecher Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa