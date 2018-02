Bürgermeisterwahl: 15 Fragen an Jörg Leinberger

Egelsbach - Am Sonntag, 18. Februar, wählt Egelsbach einen neuen Bürgermeister. Damit Sie, liebe Leser, sich ein Bild von den vier Bewerbern und deren Vorstellungen machen können, bietet die Redaktion Orientierungshilfen.

Nach den Wahlprogrammen, „Steckbriefen“ und „Bewerbungsschreiben“ folgt diese Woche ein Fragebogen – heute ist Jörg Leinberger (unabhängiger Kandidat) an der Reihe.

Wie beschreiben Sie sich selbst in fünf Schlagworten?

Organisator, Motivator, Koordinator, Macher, Netzwerker.

Was würden Sie gerne mal (Verrücktes) tun, trauen es sich aber nicht?

Auf einem Kamel die Wüste Sahara durchqueren.

Was ist Ihre größte Schwäche?

Zu wenig Sport.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz/-ort in Egelsbach?

Im Rathaus.

Wenn Sie eine politische Entscheidung für die Gemeinde allein – ohne Gemeindevertretung und -vorstand – treffen könnten, welche wäre es?

Die Einrichtung einer sozialen Koordinationsstelle.

Wer ist Ihr politisches Vorbild?

Helmut Schmidt

Welche CD liegt gerade im Player, welches Buch auf Ihrem Nachttisch?

„Acoustica“ von den Scorpions und „Elleander Morning“ von Jerry Yulsman.

Was schätzt Ihre Frau am meisten an Ihnen?

Meine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, mein Engagement und meine empathischen Fähigkeiten. Und tanzen könne ich auch noch.

Und umgekehrt - was schätzen Sie am meisten an Ihrer Frau?

Ihre Zuverlässigkeit, ihre Loyalität und ihre Lebensfreude.

Was führt Ihrer Meinung nach in Egelsbach ein Mauerblümchendasein und sollte stärker gefördert/beachtet/berücksichtigt werden?

Die Ernst-Ludwig-Straße und der Kirchplatz.

Was schätzen Sie besonders an Egelsbach?

Gemeinschaftssinn und Engagement der Bürgerinnen und Bürger.

Worüber können Sie lachen?

Über Kabarettisten und Comedians, wie zum Beispiel Dieter Hildebrandt oder Christoph Sonntag.

Wovor haben Sie Angst?

Vor der Dummheit mancher Menschen.

Mit welcher berühmten Persönlichkeit würden Sie gerne ein (Streit-)Gespräch führen?

Sean Connery.

Was tun Sie, wenn Sie die Wahl nicht gewinnen?

Ich werde weiter das sein, was ich jetzt auch bin: Familienvater und Lehrer. (red)