Turmfest lockt trotz schlechtem Wetter viele Besucher an

Freiwillige Feuerwehr Egelsbach

+ © Kegler Auch eine Übung der Einsatzabteilung durfte natürlich nicht fehlen. Mit dem hydraulischem Spreizer befreiten die Feuerwehrleute eine eingeklemmte Person aus einem Auto. © Kegler

Die Freiwillige Feuerwehr Egelsbach präsentiert sich beim traditionellen Turmfest den Besuchern. Das Jahr war für die Retter bislang sehr einsatzreich.

Egelsbach – Voller Euphorie turnt Linus auf den Stufen des großen Löschfahrzeugs herum. Mit seinem Helm und der vollen Feuerwehrausrüstung ist der Zweijährige ganz in seinem Element und nimmt jeden Schlauch genau unter die Lupe. „Seit Wochen freut er sich schon auf den Besuch bei der Feuerwehr und ist seither eigentlich nur mit Helm in Egelsbach unterwegs“, beschreibt sein Vater Christoph Grein. Es gibt auch einiges zu entdecken, als am Wochenende die Freiwillige Feuerwehr Egelsbach ihre Tore für Familien, Freunde und interessierte Bürger beim traditionellen Turmfest öffnet – auch wenn das Wetter in diesem Jahr überhaupt nicht mitspielt.

„Wir haben extra noch ein großes Zelt aufgebaut und viele Tische und Bänke in die Fahrzeughallen gestellt“, beschreibt Gemeindebrandinspektor Christian Klöppel am Sonntagmittag. Trotz des immer wiederkehrenden Regens lassen sich die Besucher nicht davon abhalten, am Grill eine lange Schlange zu bilden und die Tische und Bänke bis zum letzten Platz zu besetzen. Bereits am Vorabend ist die Stimmung bei Cocktails und Musik bestens. Dafür sorgen am Sonntag unter anderem auch die Egelsbacher Dorfmusikanten mit ihrer Blasmusik. „Trotz des Wetters sind wir sehr zufrieden mit dem großen Besucherstrom“, sagt Klöppel.

+ Die Egelsbacher Dorfmusikanten sorgten für Stimmung in der trockenen Fahrzeughalle. © Kegler

Das Highlight wartet dann bei der großen Fahrzeugausstellung mit allen acht Rettungsmitteln der Wache. „In diesem Jahr können wir noch keine neuen Autos präsentieren, doch das wird sich im nächsten Jahr ändern. Die Ersatzbeschaffung für unser 28 Jahre altes Löschfahrzeug läuft schon und wir erwarten zudem einen neuen Kommandowagen“, erklärt der Gemeindebrandinspektor. In genau diesem alten Löschfahrzeug sitzt auch Oliver Stroh mit seinem Sohn Leonard und ist begeistert von der Technik: „Das ist ein echtes Highlight für die Kinder.“

Bereits am Mittag hat die Jugendfeuerwehr ihr Können bei einer Übung unter Beweis gestellt und ein brennendes Auto abgelöscht. Etwas später ist dann auch die Einsatzabteilung an der Reihe und rückt mit schwerem Gerät und hydraulischem Spreizer zu einer eingeklemmten Person an. Mit gekonnten Schnitten werden die Türen und die Kofferraumklappe des Autos entfernt und die Person, zusammen mit dem Egelsbacher DRK, das sich ebenfalls an dem Tag mit seinen Fahrzeugen präsentiert, aus dem Auto gerettet. Am Rand steht auch Dale Weldon und schaut den Kameraden genau auf die Finger. Der US-Amerikaner stammt aus der kleinen Stadt Fletcher im Bundesstaat Ohio, ist für zwei Wochen zu Besuch in Egelsbach und ebenfalls Feuerwehrmann. Daher guckt er seinen deutschen Kollegen interessiert zu und ist besonders von den Fahrzeugen beeindruckt: „Es wäre ein Traum, wenn wir auch mal eine so kleine Drehleiter hätten – die würde dann wenigstens in die Halle passen. Unsere Feuerwehrautos sind ja dreimal so groß.“

+ Im Paradies: Der kleine Linus (mit Eltern Christoph und Sarah Grein) beim Erkunden des Löschfahrzeugs. © Kegler

Trotz des Turmfestes sind die Egelsbacher Feuerwehrleute natürlich jederzeit einsatzbereit und haben ein Hilfeleistungs-Löschfahrzeug sowie die Drehleiter bereits mit ihrer Einsatzkleidung bestückt, damit im Alarmfall alles ganz schnell gehen kann, denn das Jahr war für die Retter bisher sehr einsatzreich. „Auch wenn die Feuerwehr seit der Rauchmelderpflicht eigentlich immer weniger löscht, mussten wir in den letzten Monaten schon zu verhältnismäßig vielen Feuern ausrücken“, weiß Klöppel. Aufgrund der großen Hitzeentwicklung bei einem Kellerbrand sei dabei sogar ein Kamerad verletzt worden. „Außerdem waren wir am Osterwochenende viel unterwegs, mussten schon eine Person am Bahnhof unter einem Zug retten und hatten im Juni viel mit Waldbränden zu kämpfen“, so der Egelsbacher Feuerwehrchef.

Bei all diesen Herausforderungen hat Klöppel seit Anfang März Unterstützung von zwei neuen Stellvertretern. René Meinelt und Timo Rosam greifen ihm bei der Arbeit – ebenfalls komplett ehrenamtlich – unter die Arme. Besonders bemerkenswert: Das Dreiergespann stammt ausnahmslos aus dem Nachwuchs der eigenen Jugendfeuerwehr. „Nicht nur das zeigt, dass wir unsere Jugendarbeit sehr ernst nehmen, denn es passiert selten, dass sich jemand mit 30 Jahren noch mal entscheidet, zur Feuerwehr zu kommen“, meint Klöppel. (Moritz Kegler)