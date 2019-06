Fünf Zeugen, zehn Gebote – die Judikative röchelt

Egelsbach/Langen – Nicht aufklärbar – so lautet das wenig überraschende Ergebnis eines extrem anstrengenden Prozesses vor dem Amtsgericht Langen. VON SILKE GELHAUSEN

Richter Volker Horn sieht sich einem wegen Körperverletzung im Amt angeklagten Polizisten, einen von Verschwörungstheorien befangenen Nebenkläger und dem wunderlichen Hausbesitzer der berüchtigten Tatörtlichkeit gegenüber. Fünf Stunden Verhandlung, fünf Zeugen und der ausführliche Bericht des Angeklagten reichen freilich nicht aus, um den Sachverhalt zu klären. Schließlich stellt Horn das Verfahren ohne Auflagen ein und folgt damit der Eingabe von Verteidiger Klaus Hackenbroich.

Was war passiert? Die Adresse in der Langener Straße in Egelsbach ist bei der Polizei bestens bekannt. Des Öfteren fährt eine Streife das Anwesen an, um den Anrufen genervter oder besorgter Anwohner nachzukommen. Am 18. September 2016 ist einmal mehr Ruhestörung wegen Partylärms angesagt, der aus der Scheune dringt. In Egelsbach läuft die Kerb und die Beamten sind ohnehin in der Nähe. Zwei Kollegen fahren gegen 2.50 Uhr zu der frequentierten „Heckenwirtschaft“. Unglücklicherweise ist ausgerechnet jener Polizist dabei, der mit einem der mehr als 100 anwesenden Gäste eine lange, unerfreuliche Vorgeschichte hat. Und natürlich kriegt wiederum jener trotz reichlicher Alkoholbetankung mit, dass zwei Streifenbeamte eingetroffen sind.

Sofort will der 44-Jährige der Ordnungsmacht Einhalt gebieten. Die Anklageschrift beschreibt die unvermeidliche Konfrontation so: Der Angeklagte will den Nebenkläger aufgrund streitsuchenden Verhaltens festnehmen, dieser widersetzt sich. Der Polizist schlägt den Kopf des Betrunkenen an die Hauswand. Als der fixiert am Boden liegt, packt er ihn am Haarschopf, knallt den Kopf noch mal auf den Boden.

„Nein, so ist das nicht gewesen“, wehrt sich der 41-jährige Beamte aus Mörfelden-Walldorf: „Er hat sich ohne Mindestdistanz aggressiv und feindselig vor mir aufgebaut und die Fäuste geballt. Ich hab’ ihn gewarnt, dass der Einsatz nichts mit ihm zu tun hat. Das half aber nicht.“ Er habe den Gegenüber am Arm gepackt und zum Gehweg geführt. In der Hofeinfahrt habe der Mann zu schreien angefangen, wollte sich lösen. „Da hab’ ich ihn zur Fesselung an die Garagenwand gedrückt. Er hat sich massiv gewehrt. Kann sein, dass der Kopf dabei unbeabsichtigt an die Wand geschlagen ist“, so der Angeklagte. Weil die Fixierung misslang, habe er ihn per sogenanntem Armstreckhebel zu Boden gebracht. „Dort drehte er sich in Rückenlage. Um die Körperspannung zu lösen, hab’ ich ihm einmal ins Gesicht geschlagen. Den Kopf habe ich nicht auf den Boden geknallt.“ Der Mann habe die ganze Zeit geschrien, beleidigt, gedroht und sich massiv gewehrt. Mit Hilfe des Kollegen sei er zur Langener Wache gebracht worden, dort seien fünf Personen nötig gewesen, um ihn in die Kellerzelle zu verfrachten.

Die Geschichte des Nebenklägers klingt erwartungsgemäß ganz anders: Mehr als 90 Minuten sitzt er im Zeugenstand und lässt kein gutes Haar am Angeklagten, den er seit sieben Jahren kennt und für den er in Walldorf Motorroller und Autos reparierte. „Er manipuliert, schlägt seine Freundin und er hat mich 2014 schon einmal an der Ferse verletzt.“ Da habe der ehemalige gute Bekannte jedoch den Spieß umgedreht und behauptet, er sei von ihm geohrfeigt worden. „Auf Anraten eines Anwalts habe ich die Sache fälschlicherweise zugegeben und vier Monate auf Bewährung kassiert – weil ich halt schon einiges auf der Uhr habe.“

Richter Horn bleibt lieber hart an der Verhandlungssache und verliest das Protokoll der Blutprobe des Nebenklägers vom Tattag. Auf mindestens zwei Promille wurde der Pegel zurückgerechnet.

Ohne Grund festgenommen und misshandelt worden sei er – „stark gewehrt habe ich mich nicht“, erklärt der 44-Jährige. „Es kam mir alles wie eine Verschleppung vor. Ich habe laut um Hilfe gerufen, um auf mich aufmerksam zu machen.“ Am folgenden Morgen sei er aus der Wache rausgeschmissen worden. „Vor der Tür lagen noch meine Schuhe. Ich bin zu Fuß nach Egelsbach gelaufen, weil mich keiner fahren wollte“, beschwert er sich. Ein ärztliches Attest bestätigt multiple Prellungen an den Handgelenken und im Gesicht sowie Hämatome und Schürfungen am Körper.

Es kommt noch schriller: Der kunterbunte Hausbesitzer – pinke Leggings, knallrote Satinjacke, geblümtes Kopftuch, mit Krücke, zwei verschiedenen Schlappen und einem Tablet unter dem Motorradnierengurt – muss in den Zeugenstand. Er versichert sich erst mal gründlich, ob denn Falschaussage vor Gericht auch tatsächlich geahndet wird – das sei ihm wichtig. Dann erzählt er über eine halbe Stunde von seinen tollen Scheunenpartys und dass er sich Gewalt in seinem Hof verbitte. Über den Nebenkläger, seinen damaligen Mieter, und seine Noch-Ehefrau lästert er kräftig ab. Er redet wie ein Wasserfall, erzählt von den zehn Geboten und der Judikative. Zur Klärung des Sachverhalts trägt er leider nullkommanix bei.

Während die beiden Kollegen des Angeklagten dessen Version bestätigen, tendieren die Aussagen der Ehefrau des Hausbesitzers und eines Gastes eher in Richtung des Nebenklägers. Sie rechtfertigen für den Richter allerdings keine Verurteilung.