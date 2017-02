Gaststätte „Kajüte“: Ein letztes Prost samt Helau

Finale mit Fasching: Dieter und Sybille Knechtel werden morgen zum letzten Mal in der „Kajüte“ hinterm Tresen stehen.

Egelsbach - Der Ort wird um eine Ausgehoption ärmer: Wenn die Egelsbacher am morgigen Samstag erst beim Umzug „auf der Gass“, danach im Bürgerhaus und in weiteren Lokalitäten Fastnacht feiern, wird es auch in der „Kajüte“ in der Bahnstraße ein allerletztes Mal hoch hergehen – dann ist Schluss. Von Tobias Alarcon

Am Samstagabend ist Party, doch schon am Sonntag, wenn auf den Straßen Egelsbachs aufgeräumt wird, wird die kleine, aber etablierte und gemütliche Kneipe in der Bahnstraße für immer ihre Pforten geschlossen haben. Wirt Dieter Knechtel zieht den Schlussstrich – Grund dafür ist nach seinen Worten der Verkauf des Hauses, das der Kajüte seit nunmehr acht Jahren das Domizil bot.

„Das ist natürlich sehr traurig für uns und sicherlich auch schade für all die Egelsbacher, die den Laden als Ausgehmöglichkeit vermissen werden“, resümiert Knechtel. Die Gastronomie im Ortskern erleidet damit nach dem jüngst öffentlich gewordenen Abgang der Eisdiele einen weiteren Verlust. Einen herben Rückschlag bedeutet das Aus der „Kajüte“ nicht zuletzt für die alljährlichen Aktivitäten der Kerbborschen im Rahmen der Kerb. Immerhin bleibt Knechtel dem Ort als Gastwirt erhalten. Im Mai 2016 hat er die ehemalige „Endstation“ am Bahnhof als Gaststätte „Zum Bahnhof“ wiedereröffnet – und bedient dort seither mit Biergarten und bürgerlicher Küche ein etwas anderes Klientel als in der „Kajüte“.

Das Lokal in der Bahnstraße war in den vergangenen Jahren vor allem auch Treffpunkt für Fußballfans von Borussia Mönchengladbach – Knechtel öffnete sogar am Ruhetag, sofern ein Spiel anstand. Ebenfalls geschätzt war die Kneipe bei den Vereinen. Dartvereine trainierten dort; die „Motorradfreunde Egelsbach“ fanden unter dem Dach der „Kajüte“ Platz für ihre Stammtische und gerade die Kerbborschen genossen Abende „beim Dieter“.

Für Letztere ist die Schließung definitiv ein Nackenschlag, war die Kajüte doch zur Elschbächer Kerb neben den anderen Heckenwirtschaften als beliebter Treffpunkt und fixe Anlaufstelle gesetzt. Die werden im September gewiss nicht nur die Kerbborschen vermissen. Zwar war die Gaststätte „Zum Bahnhof“ auch schon zur Kerb 2016 im alltäglichen Betrieb angekommen, für die Traditionsfesttage öffnete sie allerdings nicht. „Auch dieses Jahr werde ich den Bahnhof an Kerb wohl nicht öffnen“, erklärt Knechtel. „Das ist zu viel Arbeit und letztlich liegt der Bahnhof schon zu weit außerhalb des Ortskerns.“

Gerne erinnert Knechtel sich daran, wie er vor mehr als 25 Jahren nach Egelsbach kam und nach erster Verwunderung über die ausgelassene Tradition schnell und gerne ein Teil dieser wurde. „Auch das Kneipensterben war damals noch kein Thema“, sagt er. „Am Wochenende konnte ich oft einen ganzen Abend durch den Ort ziehen mit Stopps in den verschiedensten Wirtschaften. Heute ist das leider nicht mehr möglich.“

Nachdem Ende 2015 bereits der „Erzhäuser Hof“, auch bekannt als „Theiß“, dicht gemacht hat, lichtet sich das lokale Lokalregister also weiter. Dass die Gerüchteküche bereits seit Jahren die angeblich nahende Schließung der Gaststätte „Zum Elias“ prophezeit, passt da nur ins Bild. Egelsbacher Ausgeher können insofern nix anderes tun, als abzuwarten, wie sich die Situation der Kneipen und Wirtschaften entwickelt, und ihr Bierchen um die Ecke genießen, so lange es noch geht. „Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene fehlt ein Angebot“, bedauert Knechtel. „Die Jungen fahren zum Ausgehen lieber nach Frankfurt oder Darmstadt.“

Der Name Knechtel wurde und wird im Übrigen aktuell mit einer anderen Lokalität in Verbindung gebracht. „Für das Eigenheim hatte ich vor zwei Jahren, weit bevor Gespräche über eine Wirtsfindung stattfanden, diverse Ideen – sowohl die Gaststätte als auch den Saal außerhalb der etablierten Veranstaltungen mit Leben zu füllen“, räumt der Wirt ein. „Aber das Thema hat sich für mich erledigt, als ich den Bahnhof übernommen habe. Das ist jetzt das Lokal, das ich mit ganzem Herzblut bewirtschafte.“