Gefährlicher Knotenpunkt soll sicherer werden

Von: Manuel Schubert

Teilen

Nicht mehr zeitgemäß: Die unübersichtliche Kreuzung von K 168, Kurt-Schumacher-Ring und Woogstraße soll komplett umgestaltet werden – auch ein großer Kreisel ist denkbar. archiv © Strohfeldt

Die Neugestaltung der Kreuzung K 168/Kurt-Schumacher-Ring/Woogstraße in Egelsbach wird intensiviert. Zwei Planungsvarianten haben einen ersten Test bestanden.

Egelsbach – Der 5. November 2020 ist vielen Egelsbachern in schauriger Erinnerung geblieben. In den frühen Morgenstunden hatte ein Kurierfahrer an der Kreuzung von K 168, Kurt-Schumacher-Ring und Woogstraße eine Fußgängerin übersehen, angefahren und tödlich verletzt. Die 63-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Seitdem nehmen die Diskussionen um die Sicherheit der großen, unübersichtlichen Kreuzung zu. Auch Bürgermeister Tobias Wilbrand (Grüne) bezeichnete die Stelle Anfang des Jahres bei einem Verkehrsworkshop als zweiten gefährlichen Knotenpunkt neben dem „Scharfen Eck“.

Nun wollen der Kreis Offenbach und die Gemeinde Egelsbach die Planung für eine Umgestaltung der Kreuzung intensivieren. Hierfür war zuerst die Zustimmung des Parlaments erforderlich: Denn die Kosten für die Erneuerung des Knotenpunktes – sowie für deren Planung – sind vom Kreis und der Gemeinde zu tragen. Für die Vorplanung fallen insgesamt um die 68 000 Euro an. Nach Berechnungen von Hessen Mobil muss die Gemeinde mit einer Kostenbeteiligung in Höhe von rund 27 000 Euro rechnen. Hierfür gab die Gemeindevertretung bei ihrer jüngsten Sitzung einstimmig das Okay.

In den vergangenen Monaten war aus den Reihen des Parlaments – allen voran von der SPD – immer wieder betont worden, dass am Knotenpunkt K 168/Kurt-Schumacher-Ring/Woogstraße dringend etwas passieren müsse. Auch der Gemeindevorstand macht in seiner Beschlussvorlage noch einmal klar, dass Handlungsbedarf besteht. Die Kreuzung sei „nicht zeitgemäß gestaltet“, heißt es, hinsichtlich der Verkehrssicherheit bestehe ein „erheblicher Optimierungsbedarf“. Nicht nur die Ampelanlage müsse erneuert werden, auch die Fahrbahndecke. Nicht mehr zeitgemäß sind zudem die Fußgängerquerungen mit sogenannten „Dreiecksinseln“, die für überflüssigen Flächenbedarf und lange Strecken für Passanten beim Überqueren der Kreuzung sorgen. Obendrein sei der Knotenpunkt nicht komplett barrierefrei.

Kreiselumbau in Egelsbach: Gemeinde und Kreis teilen sich Kosten

Seit dem Unfall im November 2020 hat es immer wieder Gespräche zwischen der Gemeinde, dem Kreis und den zuständigen Behörden gegeben. Laut Gemeindevorstand sind sich die Beteiligten einig, dass es mehrere Konfliktherde gibt: zum einen zwischen dem aus Kurt-Schumacher-Ring oder Woogstraße in die K 168 abbiegenden Verkehr und den die Kreisstraße querenden Fußgängern; zum anderen zwischen dem Geradeausverkehr aus den Nebenstraßen und jenen Fahrzeugen, die nach links in die Kreisstraße abbiegen.

Zur Unterstützung wurde die Rodgauer Ingenieurgesellschaft Habermehl & Follmann hinzugezogen und beauftragt, die heikle Kreuzung zu untersuchen. Auch das Planungsbüro kam zu dem Ergebnis, dass es einer Erneuerung des gesamten Knotenpunktes und der Ampelanlage bedarf. Habermehl & Follmann hat zwei Varianten skizziert (wir berichteten): Die eine sieht einen Umbau mit kompletter Lichtsignalregelung vor, die andere eine Neugestaltung zum Kreisverkehrsplatz. Bei der Kreiselvariante würden Fahrbahnteiler den Fußgängern als Querungshilfen dienen. Auf der K 168 westlich der Kreuzung würde als zusätzliche Absicherung eine Ampel beibehalten.

Die Ingenieurgesellschaft hat mithilfe einer Simulation untersucht, ob beide Varianten das hohe Verkehrsaufkommen an dem Knotenpunkt verkraften. „Festgestellt wurde, dass beide Varianten auch zur Verkehrsspitzenzeit genügend leistungsfähig sind“, so der Gemeindevorstand. Die beiden Optionen seien nun näher zu untersuchen, damit möglichst im dritten Quartal dieses Jahres eine Entscheidung zur weiteren Planung fallen könne. Die Gemeinde hält es außerdem für sinnvoll, im Zuge der Umgestaltung auch die Verkehrsabwicklung im Kurt-Schumacher-Ring bis zur Einfahrt des Rewe-Centers mit zu durchleuchten. (Manuel Schubert)