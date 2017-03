Gemeinde und Kreis zanken um das Turnhallengrundstück

Egelsbach - Das Gelände der ehemaligen Schulturnhalle an der Heidelberger Straße weckt Begehrlichkeiten und bietet munteren Planspielchen Nahrung: Vom Bolzplatz bis hin zu einer Wohneinrichtung für Behinderte könnte man dort allerhand bauen.

Entscheidende Voraussetzung: Gemeinde und Kreis Offenbach müssen Einigkeit in der Eigentumsfrage erzielen – und da liegt wieder mal der Hase im Pfeffer. Während die Gemeinde davon ausging, dass das Gelände wie üblich in solchen Fällen gemäß hessischem Schulgesetz (Paragraf 141) an die Kommune „heimfällt“, beruft man sich im Kreishaus auf Vertragsregelungen und Absprachen zum Bau der neuen Dreifelderhalle zwischen den damaligen Verhandlungsführern Landrat Peter Walter und Bürgermeister Rudi Moritz auf Egelsbacher Seite. Die schon damals umstrittene und daher explizit ausgeklammerte Frage: „Wer zahlt die Abrisskosten der alten Turnhalle?“ führt aus Dietzenbacher Warte heute zu folgender Konsequenz: Die Entwidmung des planungsrechtlich für schulische Belange reservierten alten Turnhallenareals und dessen Rückübertragung an die Gemeinde setzen die Erstattung der Abrisskosten durch die Gemeinde voraus. Diese Summe beziffert der Kreis auf 180.000 Euro.

Aus Sicht der Egelsbacher Grünen – sie sähen gerne einen neuen Bolzplatz auf dem umstrittenen Grundstück – ist die Haltung des Kreises verständlich, aber nicht „gottgegeben“, sprich über jeden juristischen Zweifel erhaben. „So baut man eine Verhandlungsposition auf. Aber auch wir als Gemeinde täten gut daran, einen Anwalt die Angelegenheit prüfen zu lassen“, regte Grünen-Gemeindevertreter Jörg Strobel im Ausschuss an – und dieser Ansatz fand breite Zustimmung. Bis die Expertise vorliegt, wird es ein Weilchen dauern, daher wird das Thema die Gemeindevertreter in der Sitzung am morgigen Donnerstag (Rathaus, 20 Uhr) nicht weiter beschäftigen, sondern erst wieder in der Sitzungsrunde im Mai. Für den 4. Mai wird unter anderem der Geschäftsführer der Behindertenhilfe Stadt und Kreis Offenbach im Sozialausschuss erwartet. Denn laut Kreis besteht bei der Behindertenhilfe nach wie vor vitales Interesse am Bau einer Behindertenwohneinrichtung auf dem Turnhallengelände. Charme hätte ein solches Bauprojekt nicht zuletzt, weil die Behindertenhilfe dort auch dringend benötigte Kapazitäten zum Ausbau der Schulbetreuung in Aussicht stellt. (hob)

