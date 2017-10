Gemeindevertreter bringen Jugendforum auf den Weg

Egelsbach - Die Gemeindevertretung hat am Mittwochabend ein Jugendforum für Egelsbach auf den Weg gebracht. Mit großer Mehrheit beauftragten die Kommunalpolitiker nach einem Antrag der CDU den Gemeindevorstand, die Egelsbacher Jugendlichen zu einem Jugendforum einzuladen.

„Insgesamt geht es uns darum, dass Politik und Verwaltung nicht im Dunklen schwimmen, wenn es um die Belange von Jugendlichen geht. Das Jugendzentrum ist jetzt ein gutes Beispiel dafür. Wir wissen nicht, welche Bedürfnisse und Wünsche die jungen Leute in unserer Gemeinde haben, wir müssen ins Gespräch mit ihnen kommen“, erläuterte CDU-Fraktionsmitglied Martin Eberhard die Intension des Antrags. Ein solches Forum ins Leben zu rufen, sei ein gutes Signal an die Jugendlichen, dass sie gehört werden, so Eberhard.

Kritik an dem Antrag der Christdemokraten gab es nur für die Form, insbesondere die inhaltlich schon stark ausformulierte Tagesordnung eines solchen Forums. Die CDU will wissen, wie zufrieden die Jugendlichen mit den Vereinen, Kirchen sowie der Gemeinde sind, wie häufig sie das Jugendzentrum nutzen und welche Defizite es ihrer Meinung nach hat. Diese Themen wollten die Antragsteller schon explizit in einer Tagesordnung festhalten. Gemeinsam einigten sich die Fraktionen darauf, diesen zweiten Teil des Antrags herauszunehmen – so verändert erhielt er die Zustimmung aller Parteien mit Ausnahme der Linken.

Dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Hans-Joachim Jaxt (SPD), war das Thema so wichtig, dass er dafür „in die Bütt“ trat. „Ob Zukunftskonferenz, Jugendparlament, Arbeitskreis oder Kinder- und Jugendbeirat: Wichtig ist, dass wir einen Weg finden, mit den jungen Leuten ins Gespräch zu kommen, um aus erster Hand zu erfahren, was der Jugend wichtig ist und wo der Schuh drückt“, erklärte Jaxt die Zustimmung seiner Fraktion. Er findet die „schriftliche Einladung des Gemeindevorstands“ in Zeiten von Social Media zwar antiquiert, hält die Sache als solche aber für gut. Die Einbindung von Jugendlichen in politische Prozesse sei von zentraler Bedeutung. Es sei jetzt die Kunst, ansprechende und zeitgemäße Wege zu finden, um möglichst viele junge Leute zu erreichen. „Ich appelliere an den Gemeindevorstand und an dieses Haus, es der Jugend selbst zu überlassen, wie eine Mitarbeit vorstellbar ist“, forderte Jaxt.

Der Linke Wolfgang Klein gab als einziger Parlamentarier seine Stimme nicht für ein solches Jugendforum: „Ich habe Bauchschmerzen mit dem Antrag. Jugendpartizipation ist absolut richtig und wichtig. Aber dieser Vorschlag ist mir zu lahm, das muss viel mehr durchdacht werden“, begründete Klein seine Ablehnung. (zcol)

