Geschichtsverein zeigt unbekannte Aufnahmen des historischen Egelsbachs

Egelsbach - Unbekannte Schnappschüsse, aber auch Fotos mit vertrauten und längst vergangenen Motiven – das erwartet die Besucher der neuen Ausstellung des Egelsbacher Geschichtsvereins. Eröffnet wird sie am Sonntag im Arresthaus.

Über ein Jahr lang waren Wolfgang Werkmann und Edgar Kraft in den Katakomben und Archiven des Geschichtsvereins unterwegs und haben jede Menge Folianten und Fotoalben auf der Suche nach interessanten Nachrichten und Fotos aus und über Egelsbach gewälzt. Obwohl der Geschichtsverein jedes Jahr zwei bis drei Schauen organisiert, ist der Fundus der kleinen Gemeinde noch lange nicht erschöpft: Werkmann und Kraft sind fündig geworden und haben eine Reihe historischer und bemerkenswerter Aufnahmen und Ereignisse „ausgegraben“. Darunter sind viele unentdeckte Fotografien und Geschichten.

Andere Motive sind bekannt. So mancher werde sich bei der Betrachtung erinnern, hofft der Verein – nach dem Motto: „Weißt Du noch?“. So wie die große Aufregung im Ort, als Ende der 1950er Jahre der erste Zeppelin auf dem Flugplatz landete oder, als der Zar am Egelsbacher Hauptbahnhof ankam. Auch Bilder von der evangelischen Kirche gibt es zu sehen, um deren Abriss es in den 1960er Jahren hitzige Diskussionen gab, außerdem Schnappschüsse vom ersten Autounfall auf der Chaussee, der heutigen B3.

+ © p Alte Aufnahmen von Schloss Wolfsgarten dürfen nicht fehlen, mit besonderem Augenmerk auf die Jäger, die in und um Egelsbach unterwegs waren. Aber auch Alltägliches ist auf den ausgestellten Bildern festgehalten worden: wie die Egelsbacher Hausdamen auf Schloss Wolfsgarten Anfang des 20. Jahrhunderts oder der Großherzog mit seinem Fahrer Laun im nagelneuen Opel, Baujahr 1907 – eine Leihgabe aus dem Stadtarchiv Langen.

All diese Fundstücke präsentiert der Geschichtsverein unter dem Motto „Es war einmal – ein Spaziergang durch das alte Egelsbach“ im Museum im Arresthaus in der Kirchstraße. Sie wird am Sonntag, 3. Juni, eröffnet und ist von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Ergänzend zu jedem Ereignis aus früheren Zeiten können sich Besucher auf ein Foto von heute freuen. „Das bietet einen ausgezeichneten Vergleich der Schauplätze und liefert informative Hinweise für alle, die das alte Dorfleben in Egelsbach (noch) nicht kennen“, betont der Vereinsvorstand.

Wer vom alten Egelsbach nicht genug kriegt, sollte sich einen zweiten Termin merken: Am 8. Juni, ist Wolfgang Werkmann, der die Fotos zur Ausstellung aussuchte, zu Gast bei der Freitagsrunde des Geschichtsvereins in der „Gud Stubb“, Lutherstraße 15. Ab 19.30 Uhr spricht er über seine Ausstellung, zeigt Bilder und berichtet über bekannte und weniger bekannte Ereignisse aus den 1950er und 1960er Jahren. (jrd)

Die Ausstellung ist anschließend bis September an jedem ersten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr zu sehen.