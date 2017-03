Lotto-Glückspilz lässt auf sich warten

Egelsbach - Gewinner gesucht: Fast eine halbe Million Euro warten bei Hessen Lotto darauf, von jenem Glückspilz beansprucht zu werden, der am 8. Februar einen Volltreffer im Spiel 77 gelandet hat. Abgegeben wurde der Lottoschein mit mehrwöchiger Gültigkeit anonym am 24. Januar im Rewe-Center am Egelsbacher Kurt-Schumacher-Ring 4.

Exakt 477.777 Euro wert ist die siebenstellige Zahlenfolge auf der Spielquittung, die exakt in der Mittwochsziehung vom 8. Februar gezogen wurde. Die Chance auf einen derartigen Treffer in der Gewinnklasse eins liegt bei eins zu zehn Millionen. Großgewinne wie dieser werden nach den Erfahrungen von Lotto Hessen üblicherweise innerhalb der ersten Woche, längstens aber nach Ablauf der Laufzeit der Spielquittung eingelöst. Spätestens dann nämlich vergleicht der Tipper seine Zahlen oder bringt die Quittung wieder in eine Verkaufsstelle, um sie dort elektronisch auf Gewinne prüfen zu lassen. Die Laufzeit des Gewinnerscheins endete im Februar.

Der Gewinnanspruch besteht im Rahmen der gesetzlichen Verjährung für drei Jahre. Im Gegensatz zu Tippern mit Kundenkarte muss der Unbekannte seine Spielquittung vorlegen, um den Gewinn einzulösen. „Wir können nur hoffen, dass er den Gewinn nicht übersehen und die alles entscheidende Quittung noch hat“, sagt Lotto-Hessen-Geschäftsführer Heinz-Georg Sundermann. (hob)

