Grill-Schreck: Rewe Center evakuiert

Egelsbach - Einkaufen als Erlebnis: Das hat sich das Rewe Center am Kurt-Schumacher-Ring auf die Fahnen geschrieben. Hier ein Vier-Gänge-Menü, da eine Käseverkostung oder mal ein Grillabend – eben alles jenseits monotonen Wagenschiebens. Von Holger Borchard

Gründlich in die Hose gegangen ist freilich am Montagabend die Erlebnisküche: Ein brennender Elektrogrill rief ein Großaufgebot der Feuerwehr auf den Plan, sorgte für die vorübergehende Evakuierung des Marktes und ließ allen, die’s miterlebt haben, den Schrecken in die Glieder fahren. Die gute Nachricht: Weder gab es Verletzte noch nennenswerte Schäden am Interieur – letztlich galt: kleine Ursache, große Wirkung. Die gegen 19.45 Uhr alarmierte Wehr rückte mit diversen Fahrzeugen an – „man weiß ja erst mal nicht, was los ist, aber wenn der größte Markt im Ort Feuer meldet, machst du keine halbe Sachen“, sagt Gemeindebrandinspektor Christian Klöppel. Den Brand, nach ersten Erkenntnissen der Polizei verursacht durch einen technischen Defekt, hatten die Markt-Mitarbeiter rasch mittels Handfeuerlöschern unter Kontrolle. Allerdings ging das Ganze nicht ohne heftigen Qualm ab, folgerichtig lösten die Brandmelder aus und die Besucher wurden per Lautsprecheransage aufgefordert, das Center zu verlassen. „Hat vorbildlich geklappt“, so Klöppel. Der einzig echte Schaden entstand der Metzgereiabteilung, die aufgrund des Löschpulvereinsatzes Waren im Wert von gut 6000 Euro wegwerfen musste. (dpa)

