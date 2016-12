Grundsteuer um 64 Punkte rauf

Gemeindevertretung beschließt Etat 2017

Egelsbach - Der Haushalt 2017 ist beschlossen – die Gemeindevertretung hat ihn in der letzten Sitzung des Jahres am Mittwochabend in trockene Tücher gebracht. Von Holger Borchard

Den Bürgern gibt das Zahlenwerk nach zweijähriger Verschnaufpause eine weitere Steuer-Kröte zu schlucken: Der Hebesatz der Grundsteuern A und B steigt von 500 auf 564 Basispunkte. Sie haben über Tage und Wochen in unterschiedlichsten Konstellationen zusammengesessen, diskutiert und dividiert, gegeben und gestrichen und am Ende mit breiter Mehrheit das Haushalts-Ei gelegt: 22 von 29 anwesenden Parlamentariern, nämlich die von SPD, Grünen, Wahlgemeinschaft und FDP, gaben grünes Licht für die Haushaltssatzung 2017, die erstmals seit 13 Jahren wieder eine „schwarze Null“ schreibt. Die CDU-Fraktion sowie Linken-Vertreter Wolfgang Klein stimmten gegen den Etat.

Vor dem finalen Handheben gegen 22.45 Uhr hatten die Fraktionen die letzte Etappe des diesjährigen Ringens um Ausgaben und Zuschüsse bestritten, die traditionell in den Haushaltsreden gipfelte. Zunächst galt es, mehrere mit heißer Nadel gestrickte und kurzfristig auf die Tagesordnung gehievte Anträge abzuhandeln. Diese spiegelten den in der Woche zuvor im Haupt- und Finanzausschuss erzielten Grad der Einigung wider – und das „knallhart“ umgerechnet in Grundsteuerpunkte.

„Wir gehen mit 571 Punkten in diese Sitzung“, erinnerte der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Hans-Joachim Jaxt. Das hieß nichts anderes, als dass die ursprünglich vom Gemeindevorstand vorgesehene Erhöhung der Grundsteuer um 100 auf 600 Basispunkte kraft der bis dato erfolgten Änderungen und Vereinbarungen im Wert von rund 200.000 Euro bereits auf 71 Zähler geschmolzen war. Die Abstimmungen am Mittwoch führten zur Einsparung weiterer 31.000 Euro oder 7,5 Grundsteuerpunkten. Jene eingepreist, ergab sich die untypisch krumme Steuerquote, die die Egelsbacher ab 1. Januar berappen müssen.

„Die Steuererhöhung ist als Ultima ratio zwingend notwendig, denn Tricks auf dem Papier verbieten sich“, kommentiert Bürgermeister Sieling. 2014 und 2015 habe die Gemeinde ihre Bürger vor dem Dreh an der Steuerschraube schützen können – „diesmal geht das nicht“. Im Übrigen sei Egelsbach damit immer noch gut bedient und stehe im regionalen Vergleich ordentlich da. „Zur gleichen Zeit, als wir um 64 Punkte erhöhen mussten, haben die Politiker in Mörfelden die Erhöhung von 590 auf 795 Grundsteuer-Punkte beschlossen.“

