Handybetrüger vor Gericht: 30-Jähriger bringt junge Frauen um ihr Geld

Fiese Masche: In einem Egelsbacher Elektronikfachmarkt besorgte sich der Angeklagte die teuren Handys, die Verträge ließ er seine Internet-Bekanntschaften unterschreiben. symbo © Robert Günther/dpa

Betrüger kassierte Smartphones und ließ junge Frauen Verträge bezahlen. Im Prozess gibt er sich reumütig.

Langen/Egelsbach – Mit einem blauen Auge kommt ein 30-jähriger notorischer Betrüger vor dem Amtsgericht Langen davon. In seinem vierten Strafprozess erhält er ein Jahr Haft auf Bewährung – obwohl er mit seiner jüngsten Tat nur wenige Monate nach der vorherigen Bewährungsstrafe im Mai 2021 wieder rückfällig wurde. „Das war auf Messers Schneide und gerade noch zu vertreten. Beim nächsten Mal fahren Sie ein“, erklärt Richter Volker Horn seine Entscheidung.

Er hat es mir sehr gut verkauft. Ich dachte wirklich, es wäre ein gutes Angebot.

Der Angeklagte wohnt in Frankfurt, seine aktuellsten Opfer in Heusenstamm und Freiburg. Dass der Prozess überhaupt in Langen stattfindet, hat nur einen Grund: Alle vier Mobilfunkverträge, mit denen der junge Mann seinen gewerbsmäßigen Betrug praktizierte, wurden in einem Elektronikfachmarkt in Egelsbach abgeschlossen. Dorthin zitierte er die arglosen jungen Frauen, die er wenige Wochen vorher gezielt über einen Messengerdienst im Internet kennengelernt hatte.

Betrüger vor Gericht: Angebliches Geschäftsmodell als Vorwand

Einer 28-jährigen Maßschneiderin erklärt er Anfang 2020 auf Instagram, er habe ein neues Geschäftsmodell mit einem Handyprogramm für Taxifahrer. Dafür suche er noch Leute, die die Verträge abschließen – sie würden natürlich auch etwas daran verdienen. Er selbst könne aufgrund seiner schlechten Bonität gerade keinen Handyvertrag bekommen: „Wir schreiben den dann kurz danach auf mich um. Du bekommst natürlich Provision, so haben wir beide etwas davon.“

Die Heusenstammerin ist gerade knapp bei Kasse und willigt nach einigen Tagen ein. Man trifft sich in Egelsbach, sie schließt zwei Verträge ab, übergibt dem Betrüger alle Unterlagen und die teuren iPhones. „Er hat es mir sehr gut verkauft. Ich dachte wirklich, es wäre ein gutes Angebot“, erklärt die junge Frau unter Tränen. Einen zweiten Einkaufstrip zum Vodafone-Shop in Neu-Isenburg bricht sie dann wegen Krankheit der kleinen Tochter glücklicherweise ab. Natürlich werden die Verträge nie umgeschrieben.

„Anfangs hat er mich immer wieder vertröstet, deshalb habe ich ihn mindestens ein Jahr lang nicht angezeigt“, erzählt die Maßschneiderin. Sie habe deshalb das Hausgeld ihrer geerbten Eigentumswohnung nicht mehr bezahlen können, diese sei jetzt im Zwangsversteigerungsverfahren. Inzwischen habe sie einen Schuldnerberater, ihr gehe es aber auch psychisch sehr schlecht mit der Situation, die sie vollkommen überfordere.

Auch 22-Jährige aus Freiburg unter den Opfern

Die zweite Frau lernt der Angeklagte im September 2021 über eine Dating-App kennen. Schon bald spricht er sie mehrmals auf ihre finanzielle Lage an. „Ich helfe Leuten, die in schwierigen Lagen sind“, lügt er, „deshalb suche ich Personen, die für diese Handyverträge abschließen.“ Die 22-jährige Zahnmedizinische Fachangestellte lässt sich überreden, reist am 26. September extra aus Freiburg an.

In einem Frankfurter Elektronikmarkt klappt der Deal nicht, deshalb fährt man wieder nach Egelsbach. Dort ergattert der Angeklagte die zwei gewünschten teuren Geräte samt Vertragsunterlagen. „Er ist vorgegangen, er kannte den Markt-Mitarbeiter. Die Anzahlung von 200 Euro machte sein Kumpel, der auch als sein Chauffeur auftrat“, beschreibt die Freiburgerin die Vorgehensweise. Natürlich wird auch hier kein Vertrag umgeschrieben. „Die laufen immer noch. Ich konnte ja nicht kündigen, weil ich keine Vertragsnummern habe.“ Auch sie gibt dem Betrüger ein Jahr Zeit, bevor sie zur Polizei geht. Vor ein paar Monaten habe er nun endlich mal 300 Euro überwiesen. Eine Zivilklage laufe bereits.

Angeklagter zeigt Reue vor Gericht

Dieses schlechte Benehmen soll sich ändern. Vor Gericht lernt man einen scheinbar neuen Menschen kennen – geläutert, geständig, reuig: „Ich war gleichgültig, ekelhaft, ein Arschloch. Ich habe einen Riesenkrach mit meinem Vater deswegen.“ 3 000 Euro habe er bereits auf das Anwaltskonto der Heusenstammerin bezahlt, weitere 3 000 Euro Bargeld übergibt er noch im Saal an die Freiburgerin. Und verspricht mehr: „Ich werde alles wieder gutmachen. Es tut mir sehr leid.“ Diese Geste rechnen ihm Staatsanwaltschaft und Richter Horn hoch an. Außerdem geht der Frankfurter mit abgebrochenem Wirtschaftsstudium seit einem Jahr einer geregelten Vollzeitarbeit nach und will seine 30 000 Euro Altschulden nicht mehr mit erschlichenen iPhones tilgen. Seinen teuren Lebensstil habe er bereits geändert.

Als Bewährungsauflage ordnet Horn eine Zahlung über 1 875 Euro an den Verein „Frauen helfen Frauen“ an. (Silke Gelhausen)