Heftiger Wirbel ums Eigenheim

Egelsbach - Herber Rückschlag für das Projekt Eigenheim-Sanierung: Der Verein Pro Saalbau Eigenheim stellt vorerst die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein. Von Holger Borchard

In einem Brief an den Gemeindevorstand und die Fraktionen begründet der Vorstand diesen drastischen Schritt mit der „Eskalation“ durch den Projektleiter der Gemeinde. „Vertrauensvolle Zusammenarbeit ist nun nicht mehr möglich.“

Es ist der Aufreger schlechthin im Bau- und Umweltausschuss der Gemeindevertretung am Dienstagabend. Kurzfristig von der großen Mehrheit der Fraktionen auf die Tagesordnung gehievt (nur die SPD stimmt dagegen), wird das Eigenheim zum Politikum und beschert Bürgermeister Jürgen Sieling (SPD) bohrende Nachfragen. Der Anlass ist nur wenige Stunden alt: Vormittags hat besagtes Schreiben des Vereins Pro Saalbau Eigenheim die Runde gemacht und kollektive Entgeisterung hervorgerufen.

„Der Stand der Dinge ist für alle Beteiligten unbefriedigend und erfordert entsprechendes Handeln“, stellt der vom kompletten geschäftsführenden Vorstand des Eigenheim-Vereins unterzeichnete Brief klar. Er informiert darüber, dass die im September eröffnete Gaststätte um ein Haar Ende Oktober von der Bauaufsicht des Kreises schon wieder dichtgemacht worden wäre. Grund: Dem Kreis lagen zu diesem Zeitpunkt null Unterlagen oder Bauanträge vor. „Als wir das gehört haben, sind wir fast vom Stuhl gefallen“, schildert Co-Vereinsvorsitzender Hans-Jürgen Rüster der Redaktion. „Uns hatte der Projektleiter schon im Mai versichert, dass alle Bauanträge fertig und eingereicht seien – besagte Pläne liegen uns mit Datumsstempel vom 11. Mai vor.“

Mehrere Telefonate mit dem zuständigen Mitarbeiter des Kreises hätten die Luftnummer auffliegen lassen, schildert der Verein. Während sich seitens der Gemeinde niemand regte, habe man die Schließung der Gaststätte verhindern und eine weitere Duldung der eingeleiteten Arbeiten erwirken können. „In einem persönlichen Gespräch erfuhren wir Details zum Thema Brandschutz und Antragsvorgaben, die uns so nicht bekannt waren“, setzt der Vorstand noch eins drauf. „Der wichtige Bauantrag ist erst am 22. Dezember bei der Bauaufsicht eingegangen. Inzwischen wissen wir, dass wichtige Anträge für das Projekt fehlen“, so Rüster. Daher habe der Verein die Initiative ergriffen und für den 17. Januar ein Gespräch aller Beteiligten im Kreishaus vereinbart.

Just vor Beginn dieses Treffens sei der Projektleiter der Gemeinde die beiden Vereinsvorsitzenden „massiv und voller Wut“ angegangen, mit der Frage, was das Treffen solle. „Seine Aussage, wir würden ihn wohl für inkompetent und wahnsinnig halten und er werde nun im Übrigen die Zusammenarbeit einstellen, ist die Fortsetzung seines Verhaltens uns gegenüber in der Vergangenheit“, konstatiert der Verein. Fazit: „Wir nehmen zur Kenntnis, dass wir nicht autorisiert sind, weitere Arbeiten in der Liegenschaft vorzunehmen oder uns dort aufzuhalten – das wurde uns durch den Projektleiter mehrmals deutlich zu verstehen gegeben. Wir bedauern die Eskalation durch den Projektleiter sehr, da die Zusammenarbeit ja einen guten Anfang hatte. Wenn aber Kritik an der Sache zum persönlichen Feldzug wird, geht es nicht weiter. Der Verein steht nach wie vor zu all seinen Zielen, drängt sich aber nicht auf.“

Starker Tobak. Zumindest ansatzweise entschärft wurde das Ganze noch am gleichen Nachmittag. Es gab ein Gespräch zwischen Vorstand und Bürgermeister. Das bestätigte Hans-Jürgen Rüster der Redaktion – und Rathaus-Chef Jürgen Sieling nutzte diese Nachricht, um dem streckenweise peinlichen „Verhör“ im Ausschuss zumindest etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dass der Vereinsvorstand den Rathaus-Chef nicht als „Schuldigen“, sondern vielmehr als „immer erreichbaren Ansprechpartner“ sieht und Sieling „keinesfalls ins Kreuzfeuer“ schubsen will, nutzte Selbigem im Ausschuss wenig. Sieling stellte sich vor seinen Mitarbeiter, räumte jedoch ein: „Wir müssen und werden die Personalie regeln.“

Vor den zwei Wochen vor einer Wahl zu erwartenden Angriffen bewahrte das Sieling freilich nicht. So warfen ihm FDP-Gegenkandidat Axel Vogt und Harald Eßer (Grüne) Führungsschwäche vor. „Die Probleme sind Monate alt, da muss ein Bürgermeister doch regieren“, echauffierte sich Harald Eßer.

„Hier Friede, Freude, Eierkuchen vorzugaukeln, zieht so nicht“, grollte auch Georg Dinca (WGE). „Das sind doch unglaubliche Dinge, die wir da vorgesetzt bekommen.“

