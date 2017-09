Spannende Parkdeck-Passagen

Verantwortlich für den Inhalt sind die Ofimmo GmbH – seit 2016 Eigentümerin des Parkdecks sowie angrenzender Mehrfamilienhäuser an der Kurt-Schumacher- und Erich-Kästner-Straße – und die auf Online-Plattformen zur Bürgerbeteiligung spezialisierte Darmstädter wer|denkt|was GmbH.

Hat die Internetseite mehr Substanz als vorletzte Woche jener erste Auftritt von Ofimmo-Geschäftsführer Vladislav Izrailit vor Kommunalpolitikern und Bürgern im Bau- und Umweltausschuss der Gemeindevertretung? Zweifelsfrei ja. Als Eigentümer der Liegenschaft definiert die Ofimmo auf der Homepage ihre Ausgangssituation und unterstreicht: Es existieren noch keine spruchreifen geschweige denn verbindlichen Planungen. Ferner ist zu erfahren, wie die Immobilienfirma und ihre Kommunikationsprofis sich den weiteren Fortgang des Verfahrens vorstellen.

Einige Passagen der Homepage dürften die Bayerseicher vorab mit gesteigertem Interesse zur Kenntnis nehmen. So ist laut Ofimmo ein Neubau für soziale Zwecke vorgesehen, in das etwa ein Quartierscafé, ein Arzt oder ein kleines Begegnungszentrum einziehen könnte. „Die Garagendecke würde im Zuge der Baumaßnahmen saniert; sollte es zur Bebauung des Parkdecks kommen, wären selbstverständlich Regelungen und Bestimmungen zur Verkehrsführung im Wohngebiet Bayerseich einzuhalten – die vorhandenen Stellplätze in der Tiefgarage bleiben erhalten.“ Auch ein neuer, moderner Spielplatz auf der sanierten Tiefgaragendecke sei Teil der Überlegungen des Investors.