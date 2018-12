Im Guglhupf bleibt hessische Küche Trumpf

Egelsbach - Nichts kocht heißer als die Gerüchteküche, erst recht, wenn’s um die lokale Gastronomie geht. In Bayerseich und darüber hinaus macht seit einiger Zeit die Meldung die Runde, das Wirtshaus Guglhupf werde zum Jahresende schließen. Von Holger Borchard

Das ist absoluter Kappes, um mal das nahe liegende Wortspiel mit dem Namen der Noch-Eigentümerin der Immobilie (Ingeborg Kappes) zu bemühen. Das Guglhupf wird es auch weiterhin geben, mit allem Drum und Dran, so wie es die Gäste kennen. Aber ein Funken Änderung steckt eben doch drin im Gerücht: Huber Binder, in Egelsbach alles andere als ein Unbekannter, hat mit seiner EASY-Marketing-GmbH die Immobilie gekauft und wird neuer Pächter des Guglhupf.

„Die wichtigste Nachricht: Es bleibt alles wie gehabt“, betont Binder. „Das komplette Personal bleibt an Bord und Gabrielle Leonhardt, die Schwester von Frau Kappes, wird das Wirtshaus weiterhin leiten. Kulinarischer Schwerpunkt des Gastronomiebetriebs in der Darmstädter Landstraße 65 werde auch weiterhin die gutbürgerliche hessische Küche sein. „Bis zum Sommer werden wir die Gasträume komplett modernisieren und aufhübschen, die Toilettenanlage und die Küchen werden erweitert beziehungsweise neugestaltet“, kündigt Binder an.