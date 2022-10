Hundewiese in Egelsbach: Gemeindevorstand schlägt Fläche vor

Von: Manuel Schubert

Durchaus idyllisch gelegen: Dieser Grünstreifen nördlich der K 168 würde sich nach Ansicht des Gemeindevorstands am besten für eine eingezäunte Hundewiese eignen. © Strohfeldt

Bald könnten Egelsbachs Hunde ungestört auf einer eingezäunten Wiese herumtollen. Der Gemeindevorstand hat nun eine passende Fläche ins Auge gefasst.

Egelsbach – Bekommt Egelsbach eine Hundewiese? Das ist noch nicht entschieden. Doch nun gibt es zumindest eine konkrete Idee, wo diese eingezäunte Freilauffläche für herumtollende Vierbeiner entstehen könnte. Der Gemeindevorstand schlägt einen Grünstreifen nördlich der K 168 vor, direkt gegenüber dem Bauhof und der zurzeit im Bau befindlichen Jugendfläche. Das geht aus der nun vorliegenden Antwort auf einen Antrag der SPD-Fraktion hervor, den die Gemeindevertretung im Juni einstimmig angenommen hatte.

Die Sozialdemokraten forderten die Verwaltung darin auf, die Möglichkeit einer oder mehrerer umzäunter Hundewiesen zu prüfen und die Kosten für das Projekt zu ermitteln. Das ist nun geschehen. Wie Bürgermeister Tobias Wilbrand (Grüne) bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung erläutert, habe man geprüft, welche Grundstücke der Gemeinde im bebaubaren Bereich liegen und in Frage kommen. „Eine Einzäunung muss möglich sein, das ist bei landwirtschaftlicher Fläche nicht erlaubt“, so Wilbrand. Innerhalb der Egelsbacher Gemarkung habe die Verwaltung lediglich zwei Flächen identifizieren können, die man ohne Bebauungsplanänderung zur Hundewiese umgestalten könnte. „Und diese hier war die attraktivere“, sagt der Rathauschef mit Verweis auf das Grundstück an der Kreisstraße. Die Gemeinde rechnet mit Gesamtkosten von circa 45 000 Euro. Darin enthalten sind die Ausgaben für etwa 620 Meter Zaun, dessen Fundamentierung und Montage, Hundekotbeutelspender und Mülleimer sowie die Pflege der Hundewiese.

Claudia Zscherneck (SPD) merkt an, dass auf der vorgeschlagenen Fläche relativ viele Bäume stehen: „Wir fänden es schade, wenn das alles abgeholzt werden müsste.“ Wilbrand entgegnet, gut die Hälfte der Fläche sei Wiese, dazu gebe es dort viel Efeu und Brombeersträuche, die weichen können. Die Bäume sollen aber stehen bleiben – sie werden als Schattenspender gebraucht. „Sonst wird es dort im Sommer richtig heiß“, meint Wilbrand.

Aktuell 722 Hunde in Egelsbach gemeldet

Zscherneck möchte auch wissen, ob sich die Gemeinde schon nach Fördermitteln erkundigt hat. Weiterstadt habe habe beispielsweise mithilfe von Fördergeldern gleich drei Hundewiesen errichtet. „Das haben wir noch nicht“, antwortet Wilbrand, „aber wenn der Beschluss steht, kann man das prüfen“, verspricht er.

Der SPD-Antrag war auch mit der Bitte versehen, weitere Zahlen rund um das Thema Hundehaltung in Egelsbach zu liefern. Diese liegen nun ebenfalls vor. Sie untermauern, dass für einen Platz, an dem sich die Vierbeiner ungestört – und ohne andere zu stören – austoben können, durchaus Bedarf besteht. Und dass dieser steigt. Wie der Gemeindevorstand ermittelt hat, werden aktuell in Egelsbach 722 Hunde gehalten (Stand Juni 2022). Am 1. Januar 2020 waren es noch 686 Hunde, die Zahl ist also durchaus angestiegen. Die Hundesteuer ist für die Gemeinde eine recht lukrative Einnahmequelle: 2021 kamen rund 64 400 Euro zusammen. Und die Zahl der Hundebeutelautomaten ist mit 28 schon ganz beachtlich.

Ob Egelsbach eine Hundewiese bekommt – und ob sie tatsächlich gegenüber dem Bauhof entstehen soll – muss nun die Gemeindevertretung entscheiden. „Wenn jemand eine bessere Idee hat, gucken wir sie uns gerne an“, sagt Wilbrand. Der Verwaltungschef warnt aber davor, für eine Hundewiese ein Bebauungsplanänderungsverfahren in die Wege zu leiten: „Das wäre mit Kanonen auf Spatzen schießen.“ (Manuel Schubert)