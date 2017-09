18 und 90 Jahre alte Wahlhelfer erzählen

+ Frischgebackene 18-Jährige: Lisa Meißner ist die jüngste Wahlhelferin Egelsbachs. Und zudem Erstwählerin bei der Bundestagswahl. © Beck

Für die rund 600.000 ehrenamtlichen Wahlhelfer, die bundesweit im Einsatz sind, fing die Arbeit damit aber erst an. So auch in Egelsbach. Tatsächlich musste Lisa Meißner schon um sieben Uhr auf der Matte stehen und in der Morgenschicht Vorbereitungen treffen. Sie war nicht nur zum ersten Mal Wahlhelferin in Egelsbach – sondern gleichzeitig die Jüngste der Gemeinde. Ehrenamt ist der 18-Jährigen nicht fremd, die sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Egelsbach und der evangelischen Kirche engagiert. „Meine Eltern sind schon länger Wahlhelfer, aber dieses Jahr konnte mein Vater nicht“, erzählt Meißner. „Also bin ich eingesprungen, das war gar keine Frage.“ Anders als viele andere junge Menschen hat sie ihr Interesse an Politik schon früh entdeckt: „Als Pressesprecherin der Kreisjugendfeuerwehr habe ich schon mit 15 Jahren angefangen, mich in die Thematik hineinzulesen. Die meisten haben ihren Erstkontakt erst später in der Schule“, so die 18-Jährige, die ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Egelsbacher Feuerwehr absolviert.