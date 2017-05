Jugendarbeit sorgt für große Kulisse

Egelsbach - Heute Abend tagt der Sozial- und Kulturausschuss der Gemeindevertretung – und das recht sicher vor wieder mal großer Kulisse. Von Holger Borchard

Dafür sorgt die Wahlgemeinschaft mit ihrem Antrag, die Gemeinde möge die Verträge mit dem Betreiberverein von Jugendzentrum und Kinderkreativwerkstatt kündigen, auf dass die Jugendarbeit im Ort neu konzipiert und ausgeschrieben werden kann. Seit der Antrag bekannt ist, rumort es – insbesondere in den sozialen Netzwerken wird unter unterschiedlichen Vorzeichen rege „gefunkt“. Betroffen und verunsichert bis verärgert reagieren jugendliche Juz-Besucher, Eltern, deren Kinder in der Kreativwerkstatt spielen, und der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendförderung Rhein-Main. Dessen Vorstand sieht sich als Vertragspartner der Gemeinde ohne vorherige Kontaktaufnahme „abverhandelt“. Heute Abend will man mit möglichst vielen Köpfen Präsenz zeigen und hofft, dass der WGE-Antrag in öffentlicher Sitzung im Rathaus (Beginn 20 Uhr) von der Mehrheit des Ausschusses abgelehnt wird. „Wir sind natürlich bereit, im Austausch mit der Gemeinde unsere Jugendarbeit an aktualisierten Richtlinien zu orientieren und werden darüber hinaus jegliche Wünsche für die Egelsbacher Jugend ernst nehmen“, merkt der Verein in einer offiziellen Stellungnahme an.

Und dann ist da noch der Verein „Jugend für Egelsbach“ – vor drei Jahren gegründet, unter anderem von Uwe Herzog, von dem sich der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendförderung Rhein-Main zuvor im Groll getrennt hatte. Dessen Vertreter dürften heute Abend ebenfalls im Rathaus Präsenz zeigen, wittert die „Jugend für Egelsbach“ doch ihre Chance, Partner der Gemeinde zu werden, sofern der WGE-Antrag eine politische Mehrheit findet und die Jugendarbeit ab 2019 neu ausgeschrieben wird. Der Verein sucht aktuell auf allen Kanälen Kontakt zu den rund 1 500 jungen Leuten zwischen zwölf und 25 Jahren, beziehungsweise den rund 1 000 Kindern im Ort, um sich vorzustellen und Anliegen und Wünsche der Angesprochenen zu sammeln.

Der WGE liegt es derweil fern, mit einem oder mehreren Vereinen zu diskutieren. „Uns geht es um grundsätzliche Positions- und Richtungsbestimmungen der Politik mit offenem Ausgang“, betont Vorsitzender Georg Dinca. Insofern seien heute Abend „Signale von jedweder Vereinsseite denkbar fehl am Platz“. Lediglich Signalcharakter hat indes das heutige Ausschuss-Votum. Das entscheidende Wort spricht am 18. Mai die Gemeindevertretung.

