Kein Interesse an Online-Umfrage

Von: Manuel Schubert

Während die Bürgerversammlung im Herbst 2022 (Bild) live auf Youtube übertragen wurde, sind Filmaufnahmen der Parlamentssitzungen weiterhin nicht erlaubt. archi © strohfeldt

Das Thema kam schon öfter auf: Der Vorschlag, die Sitzungen der Gemeindevertreter zu übertragen, damit Bürgerinnen und Bürgern zuschauen können. Nun hat die CDU einen erneuten Vorstoß gemacht - um erstmal das Interesse abzufragen.

Egelsbach – Wenn die Gemeindevertretung im zweiten Stock des Rathauses zusammenkommt, stehen am Rand stets ein paar Stühle für Besucher parat. Doch in aller Regel bleiben diese frei. Das Interesse bei externen Gästen, sich eine Sitzung in voller Länge anzuhören, geht offenbar gegen Null. Es sei denn, es steht mal ein emotionales Thema wie die Freibadsanierung auf der Tagesordnung.

Die CDU ist schon lange Verfechterin davon, der Bürgerschaft die Sitzungen auf digitalem Wege zur Verfügung zu stellen und so mehr Leute zu erreichen. Bereits 2017 hatten die Christdemokraten zusammen mit den Grünen versucht, die Hauptsatzung zu ändern und dadurch Videoaufnahmen von den Sitzungen zu erlauben – ohne Erfolg. 2021 gab es einen weiteren schwarz-grünen Antrag, diesmal gar mit der Stoßrichtung, Liveübertragungen der Parlamentsabende zu ermöglichen – auch hier kamen nicht genügend Stimmen zusammen. Nun startet die CDU einen weiteren Versuch und möchte das Interesse der Bevölkerung an Videoaufzeichnungen abklopfen. Doch – wenig überraschend – haben die Christdemokraten abermals Probleme, genügend andere Fraktionen auf ihre Seite zu ziehen.

Der Plan der CDU sieht diesmal vor, den Gemeindevorstand zu beauftragen, eine digitale Umfrage zu starten. In dieser soll „mit neutralen Formulierungen“ eruiert werden, ob die Bürgerinnen und Bürger daran interessiert wären, sich Videoaufzeichnungen der Sitzungen anzusehen – oder ob sie diese für unnötig halten. In der Vergangenheit sei häufig das Argument genannt worden, die Bürger könnten ja zu den Sitzungen kommen – und da sie dies nicht täten, interessiere es sie scheinbar nicht, so die CDU. „Wir wollen jetzt Klarheit über diesen Fakt“, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag.

Angst vor Missbrauch der Aufnahmen

„Politikverdrossenheit ist im Moment eines der großen Schlagworte“, sagt Fraktionschef Sascha Wurm. Wie zum Beweis deutet er auf die leeren Stühle und meint: „Hier ist kein einziger Bürger anwesend.“ Die Fraktionen seien am Drücker, die Bürger mehr zu beteiligen. Eine Online-Umfrage sei einfach umzusetzen und wäre laut Wurm ein Zeichen, neue Wege zu transparenter Politik zu gehen: „Wir machen Politik für die Bürger, nicht hinter verschlossenen Türen.“

Doch die übrigen Fraktionen haben weiterhin Bedenken. „Die Online-Aufzeichnung verführt zu Missbrauch“, glaubt der FDP-Fraktionsvorsitzende Axel Vogt. Ein aktuelles Beispiel seien die vielen kursierenden Videos, in denen sich über die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, lustig gemacht werde. „Es geht mir um einen gewissen Schutz für das Ehrenamt“, betont Vogt. Es gebe genügend Gemeindevertreter, die sich selten zu Wort meldeten, da sie nicht so geübt im Reden seien. Der Vorsitzende der Liberalen befürchtet, dass Kameras im Sitzungssaal eine weitere Hürde darstellen. „Das Missbrauchspotenzial ist größer als der Nutzen.“ Wenn die Bürgerinnen und Bürger ein Tagesordnungspunkt direkt betreffe, würden sie sowieso zur Sitzung kommen.

Die Grünen sind sich etwas uneins, Fraktionsvorsitzender Ulrich Hahn erklärt, weshalb er persönlich dagegen ist. „Eine Umfrage ist ja ganz nett und kann eine Hilfe sein. Aber ich möchte – salopp gesagt – nicht in 20 Jahren vorgehalten bekommen, dass ich mal bei einer Rede in der Nase gepopelt habe.“

„Öffentlichkeit hat doch Zugang“

Auch die SPD hält die Aufzeichnungen für unnötig. „Presse und Öffentlichkeit haben jederzeit Zugang, wir schicken niemanden raus“, betont Jörg Friedrich. Auch er hat Hemmungen, gefilmt zu werden: „Ich möchte mich nicht zum Idioten machen, wenn gewisse Sequenzen herausgeschnitten werden.“

Die CDU könne ja selbst eine Umfrage durchführen, meint der WGE-Vorsitzende Manfred Müller. Unterstützung von seiner Fraktion gibt es nicht. „Wenn Interesse an einem Thema besteht, kann man auch erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger hierher kommen“, findet Müller.

So stimmen letztlich nur die fünf CDU-Vertreter und vier Grüne für den Antrag, SPD, FDP, WGE und drei weitere Grüne votieren mit Nein. Die zwei übrigen Grünen-Gemeindevertreter enthalten sich. Somit ist der CDU-Antrag abgelehnt.