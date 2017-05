Kinderbetreuung wird teurer

Egelsbach - Eltern müssen künftig tiefer in die Tasche greifen: Die Gemeindevertreter haben in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich dafür gestimmt, die Gebühren für Kita- und Schulbetreuung ab 1. September schrittweise zu erhöhen. Nach einem Vorstoß der SPD gilt dies für zwei statt für vier Jahre. Von Julia Radgen

Ein Reizthema stand bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung auf der Tagesordnung: Die 26 anwesenden Fraktionsvertreter verhandelten über die Neufassung der Gebühren für Betreuung in Kitas und Schulen. Nach hitzigen Diskussionen, die seit Dezember 2016 in den Ausschüssen geführt wurden, entschieden sich Vertreter von SPD, Grünen, CDU und Linke mit 16 zu acht Stimmen (bei zwei Enthaltungen) für die Erhöhung, FDP und WGE stimmten dagegen. Damit kommt auf Egelsbacher Eltern ab 1. September eine Gebührenerhöhung zu: Die U3-Betreuung kostet fünf Prozent mehr. Für die Betreuung eines Kindes (wochentags von 8 bis 13 Uhr) werden monatlich rund 205 statt aktuell 196 Euro fällig. Für die Betreuung von Kindern von drei bis sechs Jahren sind es vier, in der Schulbetreuung zehn Prozent mehr. Im kommenden Jahr erhöht sich die Gebühr um denselben Prozentsatz.

Ursprünglich hatte die Gemeinde die jährlichen Anpassungen gleich für die kommenden vier Jahre festschreiben wollen, um „die Diskussion erst mal aus der Welt schaffen“, wie Bürgermeister Jürgen Sieling erklärt. Doch dagegen hatten sich die Fraktionen gesträubt und teils eigene Anträge ins Rennen geschickt: Die FDP setzte sich generell gegen eine Erhöhung ein. Die WGE schlug vor, die Gebühren für alle Betreuungsformen nur einmalig um je fünf Prozent zu erhöhen. Beide Anträge wurden abgelehnt.

Erfolgreich ist nur die SPD-Fraktion, die den mit obigem Ergebnis angenommenen Änderungsantrag vorlegte. Der hält an der ursprünglichen Vorlage des Gemeindevorstands fest – abgesehen davon, dass die Gebührensatzung nur für zwei Jahre gilt. Kritik gab’s dafür von den überstimmten Fraktionen. WGE-Vorsitzender Georg Dinca bezeichnet die in der Vorlage der Gemeinde vorgesehenen Gebühren als alles andere als moderat. Die FDP sieht in der Gebührenerhöhung zusätzlich zur jüngst beschlossenen Grundsteuererhöhung eine untragbare Doppelbelastung. „Eltern mit geringen und mittleren Einkommen müssen sich fragen, ob sie sich Kinderbetreuung noch leisten können“, kritisiert der Liberale Andreas Schweitzer.

Die gravierendsten Mängel in deutschen Kitas Zur Fotostrecke

„Der Antrag der FDP, die Höhe der Gebühren unverändert zu lassen, ist finanzpolitisch blauäugig“, argumentiert Claudia Zscherneck (SPD). Eine wie von der WGE beantragte einmalige Gebührenerhöhung sei ein „Schritt in die richtige Richtung“, ginge aber nicht weit genug, um Kosten zu senken. Die Schutzschirmkommune müsse entweder ihr flexibles Betreuungsangebot von „exzellenter Qualität“ einschränken oder die Gebühren moderat erhöhen, so Zscherneck. Da sei klar, wofür sich Eltern entscheiden – zumal der Gesamtelternbeirat zugestimmt hat.

Sascha Wurm (CDU) begründet die Zustimmung seiner Fraktion damit, dass man lieber Kitagebühren als Grundsteuer erhöhe. „Wollen wir lieber sechs Jahre für die Kita zahlen oder ein Leben lang?“, fragt Wurm. Wolfgang Klein (Linke) gibt zu bedenken, dass auch Gehaltserhöhungen für Erzieher möglich sein müssten – die sich in höheren Gebühren abbildeten.

Die Interessen derjenigen, um deren Geldbeutel es geht, könnten dabei bald mehr Gehör finden, denn die Gemeindevertreter haben die Gründung einer Kindergartenkommission beschlossen. Gemäß eines Antrags von WGE und FDP soll ebenfalls ab 1. September ein Ausschuss aus Vertretern von Eltern, Verwaltung und Politik gebildet werden. Ziel ist es, dass Themen wie Gebühren transparenter behandelt und Eltern stärker informiert und berücksichtigt werden. Die FDP erhofft sich, dass „dieser Bereich vom Hörensagen wieder auf institutionelle Füße gestellt wird“. Alle Fraktionen außer der CDU haben dafür gestimmt.

Klagen auf den Kita-Platz - aber wie? Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa