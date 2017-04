Kirchengemeinden gewinnen Wettbewerb

Egelsbach - Sie haben es wieder getan: Die Klick-Ausdauer der Gemeindemitglieder beschert der evangelischen Kirchengemeinde zum zweiten Mal nach 2015 einen Geldpreis des evangelischen Kirchenmagazins Chrismon. Von Holger Borchard

In diesem Jahr dürfen die Egelsbacher sich über den Gewinn des mit 2000 Euro dotierten Publikumspreises freuen – mit der Aussicht auf „Nachschlag“ beim Juryentscheid. Ein weiteres Mal hat das kleine Egelsbach größere Mitbewerberstädte aus dem Feld geschlagen und im Wettbewerbszeitraum mehr als 15.000 Online-Stimmen für ihr Projekt erklickt, wie Chrismon mitteilt. In diesem Jahr hatte die Gemeinde sich zusammen mit der katholischen Kirchengemeinde St. Josef Egelsbach/Erzhausen und der gemeinsam getragenen Christlichen Flüchtlingshilfe Egelsbach-Erzhausen (CFEE) zum Wettbewerb angemeldet.

„Mit unserem Projekt waren wir von Anfang an und ohne Unterbrechung auf Platz eins“, freut sich nicht nur Pfarrer Martin Diehl. Insgesamt 15 725 Klicks bedeuteten schließlich den Sieg mit mehr als 300 Stimmen Vorsprung vor der lutherischen Gemeinde Nossen in Sachsen, die sich über 1 000 Euro freut. Rang drei und 500 Euro gehen nach .Nordrhein-Westfalen, an die evangelische Kirchengemeinde Frömern.

Noch ist der Wettbewerb nicht vorüber, bei dem alles in allem mehr als 222.000 Stimmen abgegeben wurden und insgesamt 20.000 Euro an Preisgeldern ausgeschüttet werden. Demnächst folgt der Juryentscheid, der den Egelsbachern einen weiteren Obolus bescheren könnte – da heißt es: Daumen drücken! Die Gewinner von sieben Förderpreisen werden Mitte Mai bekanntgegeben.

