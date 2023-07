Klammernschnitzerbrunnenfest: Drei Tage Party auf dem Kirchplatz

Anstoßen am Brunnen: Abteilungsleiter Alexander Horn und und sein Stellvertreter Roland Gärtner (von links) mit den Helferinnen und Helfern aus der A-Jugend. © Postl

Die Handballer der SG Egelsbach wuppen das Klammernschnitzerbrunnenfest. Auch der neue Kinderspielepark kommt trotz Regen gut an.

Egelsbach – Je später der Abend, desto voller der Kirchplatz – dies ist insbesondere am Freitag so. Aber auch am Samstag und am Sonntag zum Gottesdienst und anschließendem Frühschoppen mit Blasorchester ist das Klammernschnitzerbrunnenfest überaus gut besucht. Die Handballabteilung der SG Egelsbach feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag und übernimmt die Ausrichtung des traditionellen Festes. Besonders die Jugend bringt sich bestens ein.

„Vor lauter Leuten sehe ich meine Leute nicht mehr – aber das hat heute ja was Gutes“, meint Abteilungsleiter Alexander Horn. „Ich bin total begeistert, wie das hier abläuft, vor allem unsere Jugend bringt sich vorbildlich ein – das möchte ich mal besonders herausstellen“, lobt Horn. Es ist dem Abteilungsvorstand gelungen, die Jugend für das ehrenamtliche Engagement zu begeistern. „Wir haben bestimmt 100 Leute im Einsatz, da gibt es viel zu koordinieren, aber es läuft ziemlich reibungslos“, betont Horn.

Hüpfburg, Handballtor und Handballdarts

Als Bürgermeister Tobias Wilbrand und der Ehrenvorsitzende der Handballabteilung Lothar Jost – einer hält den Zapfhahn, der andere schwingt den Hammer – den traditionellen Bieranstich ausführen, sind die Reihen der Besucher noch etwas licht. Doch das ändert sich bald – der Kirchplatz wird immer voller. Stimmungsmacher Danny scheint mit seinen fetzigen Songs die Gäste geradezu anzuziehen und erfüllt auch so manch persönlichen Musikwunsch. Schnell wird der Kirchplatz zum brodelnden Festplatz. „Das Wetter ist perfekt, die Menschen sind wieder gut drauf und wir versuchen, sie bestens zu bedienen“, verweist Alexander Horn auf sein Einsatz-Team. Volle Gläser an die Tische bringen, das Leergut wieder schnell einsammeln – alles funktioniert perfekt.

Um auch der jüngeren Generation etwas zu bieten, haben die Handballer für Samstagnachmittag einen Kinderspielepark aufgebaut. Wenngleich das Wetter nicht so recht mitspielt, herrscht reger Betrieb. Ein echter Anziehungspunkt ist die große Hüpfburg. Andere messen sich beim Wurf auf das Handballtor, wobei auch die Geschwindigkeit gemessen wird, oder beim Handballdarts.

Ab dem frühen Abend sorgt dann DJ Finger für die nötige „erwärmende“ Stimmung auf dem Kirchplatz. Der Regen hört auf und es finden sich wieder zahlreiche Gäste ein. Der Sonntag lacht dann wieder mit Sonnenschein, sodass das Klammernschnitzerbrunnenfest einen versöhnlichen Ausklang findet. Das Organisationskomitee um Sven Roghmans hat – zur Freude und Zufriedenheit aller – beste Arbeit geleistet. (Leo F. Postl)