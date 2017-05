Hü, hott und zweimal keine Meinung zur Jugendarbeit

Egelsbach - „Showdown“ im Rathaus: Eine Hundertschaft Jugendlicher überfüllt zur Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses heillos den Saal. Von Holger Borchard

Gekommen, um zu hören, was der durch einen Antrag der WGE infrage gestellten Jugendarbeit blühen könnte, ziehen die jungen Leute knapp 45 Minuten später wieder von dannen – leider ohne ein eindeutiges politisches Meinungsbild mitzunehmen. Wenn eine Partei hü sagt, zwei andere hott, die beiden restlichen Fraktionen im Plenum ihre Karten nicht aufdecken und sich bei der Abstimmung enthalten, ist nur eines gewiss: So trägt Politik nicht zur Beruhigung der Bürger bei, die sie zuvor (wohl auch mangels flankierender Kommunikation und Information) kräftig verschreckt hat. Das Thema Jugendarbeit wird etliche Egelsbacher insofern noch bis zur Gemeindevertretersitzung am Donnerstag, 18. Mai, umtreiben – und zu diesem Termin für einen abermals gut gefüllten Sitzungssaal sorgen.

Was also hat der Ausschuss am Donnerstagabend zur Erhellung beziehungsweise Beruhigung beigetragen?

Ausgangslage: Die Wahlgemeinschaft (WGE) hat einen Antrag in die Gemeindevertretung eingebracht, der die Auflösung der Verträge zwischen der Gemeinde und dem Betreiberverein des Jugendzentrums und der Kinderkreativwerkstatt fordert. Wirksam werden können diese Kündigungen frühestens Ende 2018 beziehungsweise im Frühjahr 2019.

Diskussion: Die WGE als Antragsteller begründete den Wunsch nach Auflösung der Verträge. Sie will die Anforderungen an Jugendarbeit grundsätzlich neu definiert und ausgeschrieben sehen. SPD und Grüne widersprechen dem strikt (ebenso die Linke, die kein Stimmrecht im Ausschuss hat). Zwei wesentliche Gegenargumente: So behandelt man einen Partner nicht, der seit neun Jahren anerkanntermaßen gute Arbeit leistet. Gute Jugendarbeit lasse sich nicht quantitativ per Kosten-Nutzen-Schema bemessen und auch nicht mal so eben ausschreiben wie der Betrieb einer Buslinie.

„Sehr erfreut, dass so viele Jugendliche da sind“, sind die Sprecher von CDU und FDP – in der Sache zu sagen haben sie den Besuchern freilich nix. Die CDU schießt lieber Richtung Verwaltung: „Wir hätten uns gewünscht, dass vom zuständigen Amtsleiter was zum Thema kommt.“

Analyse: Die Stimmen von CDU und FDP würden dem WGE--Antrag zur Annahme verhelfen, sprich die Kündigung der Verträge zwischen Gemeinde und Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendförderung Rhein-Main nach sich ziehen. So lange beide Fraktionen sich nicht positionieren, ist keiner schlauer geschweige denn beruhigt.

Resonanz: Wie kommt die Ausschusssitzung bei den Jugendlichen rüber? Im sozialen Netzwerk Facebook schreibt ein Beobachter: „Wir wissen von dem WGE-Antrag erst seit einer guten Woche, haben seitdem mobilisiert und Unterschriften dagegen gesammelt sowie sämtliche Mandatsträger des örtlichen Parlaments zu einer Infoveranstaltung heute vor der Sitzung eingeladen. [...] Wichtig in der Diskussion war, dass man allgemein nicht unzufrieden mit der Jugendarbeit ist und man sie nicht nach marktwirtschaftlichen Aspekten bewerten kann – was bei unserem Preis-Leistungs-Verhältnis. auch sicherlich Quatsch ist. [...] Die Enthaltungen zweier Fraktionen empfinde ich persönlich als schade, denn in deren Redebeiträgen war eher eine Ablehnung des Antrags zu erkennen – aber das hat auch was mit politischem Kalkül und Taktieren zu tun.“

Randnotizen: Vor der Ausschusssitzung war das Jugendzentrum Schauplatz einer Infoveranstaltung, zu der der Verein für Jugendsozialarbeit und Jugendförderung Rhein-Main explizit alle Gemeindevertreter eingeladen hatte (die Presse wurde leider vergessen...). Später im Rathaus überreichten Jugendliche und Vertreter des Vereins dem Vorsitzenden des Sozial- und Kulturausschusses, Hans-Jürgen Haas (SPD), eine Liste mit circa 350 Unterschriften gegen den Inhalt des WGE-Antrags. Kommentar eines Jugendlichen: „Absoluter Wahnsinn für die paar Tage.“

Live miterlebt haben die Sitzung im Übrigen Vertreter des Vereins „Jugend für Egelsbach“, der bekanntlich ebenfalls gerne Partner der Gemeinde in der Jugendarbeit wäre. Zum Zuge käme die „Jugend für Egelsbach“ freilich nur, sofern die an Räume gekoppelten aktuellen Verträge irgendwann mal enden.

