Dieb mit blauer OP-Maske klaut Pakete - Dann eskaliert die Situation

Kreis Offenbach/Egelsbach – Den Umstand, dass ein Paketbote drei Pakete vor der Haustür eines Einfamilienhauses „Am Heilgenstock“ im Brühl in Egelsbach im Kreis Offenbach abgelegt hat, nutzte am Dienstagnachmittag (12.05.2020) ein bislang unbekannter Dieb.

Die Pakete waren für einen 46-jährigen Egelsbacher bestimmt. Dessen Sohn bemerkte gegen 15.30 Uhr, dass ein Unbekannter dabei war, die Kartons auf dem Fahrrad mitzunehmen. Vom Sohn verständigt, eilte der 46-Jährige dem Dieb nach. Auf seiner Flucht verlor der Täter ein Paket.

Kreis Offenbach: Paketdieb in Egelsbach mit blauer OP-Maske unterwegs

Nachdem der Bestohlene den Mann kurzzeitig aus den Augen verloren hatte, fand er ihn in der Nähe auf einer Parkbank sitzend wieder. Dort kam es zu einer Rangelei. Dem Geschädigten gelang es jedoch nicht, den circa 25 Jahre alten, 1,85 Meter großen und etwa 110 Kilogramm schweren Mann festzuhalten, sodass sich dieser losreißen und mit seiner Beute von nur geringem Wert in Richtung Egelsbacher Bahnhof flüchten konnte.

Der bislang unbekannte Täter hat schwarze, kurze, gekräuselte Haare. Sein Gesicht war mit einer blauen OP-Maske verhüllt. Er trug ein blaues langärmliges Hemd sowie Bluejeans und führte einen großen schwarzen Rucksack und ein schwarz-mattes Mountainbike mit sich. Auffällig soll seine hohe Stimmlage mit Akzent gewesen sein.

Kreis Offenbach: Dieb mit OP-Maske stiehlt Pakete - Polizei bittet um Hinweise

Die Regionale Ermittlungsgruppe West in Dreieich (Kreis Offenbach) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation Langen, z 06103 9030-0, zu melden.

Auch eine Familie aus Obertshausen im Kreis Offenbach wendete sich nach einem Diebstahl an die Öffentlichkeit. Gleich vier Mal haben Einbrecher dort zugeschlagen. Rödermark im Kreis Offenbach ist beim Thema Diebstahl für die Polizei dagegen nach wie vor kein Sorgenkind. Im Gegenteil: Unter den größeren Städten im Landkreis Offenbach ist die Stadt – was die Kriminalitätsbelastung betrifft – am wenigsten auffällig.

