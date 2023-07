Linken-Chefin Janine Wissler: „Rechte mussten immer erkämpft werden“

Von: Manuel Schubert

Buntes Themen-Potpourri: Janine Wissler (Vierte von links) diskutierte mit (von links) Jackie Herth (Aktionsbündnis Langener Bannwald), Philipp Kremser (Fridays for Future), Leonie Borst (Moderatorin), Pia Mercker (Jugendforum) und Aida Tourabi (Dreieichschule) über Klimaschutz, Bildung und die AfD. © Strohfeldt

Bei einer Podiumsdiskussion im Egelsbacher Bürgerhaus wirbt Janine Wissler, Bundesvorsitzende der Linken, für politischen Aktivismus. Auch nimmt sie sich viel Zeit, um Fragen von Klimaschutz über Bildungspolitik bis AfD zu beantworten.

Egelsbach – Die Parteichefin kommt mit schwarzen Sneakern und ohne Chauffeur. Den Dienstwagen parkt Janine Wissler schnell noch selbst auf dem Berliner Platz. Auch sonst wirkt die Bundesvorsitzende der Linken entspannt und nahbar, als sie am Freitagabend auf Einladung des Linken-Kreisverbandes und des Aktionsbündnisses Langener Bannwald mit politisch engagierten jungen Menschen über ein buntes Potpourri an Themen spricht: Von Klimaschutz über Bildungspolitik bis AfD nimmt sie sich Zeit, bis nach 90 Minuten wirklich alle Fragen auf dem Podium – und auch aus dem Publikum – beantwortet sind.

Für die 42-Jährige ist es schließlich ein Besuch der alten Heimat, ist sie doch in Langen geboren und in Dreieich und Neu-Isenburg aufgewachsen. Auch zu Egelsbach hat sie eine besondere Verbindung. „Mein erster Freund kam von hier“, verrät Wissler schmunzelnd. Und fragt sich: „Ist die Busverbindung eigentlich immer noch so schlecht?“ Ein bisschen besser sei es schon geworden, schallt es aus dem knapp 50 Personen zählenden Publikum.

Zu Beginn widmet sich die Linken-Chefin den Fragen ihrer Nebenleute auf dem Podium. Pia Mercker vom Langener Jugendforum will wissen, wie Wissler zum Wahlrecht ab 16 steht. „Das halte ich für absolut richtig“, betont die Parteivorsitzende. Jackie Herth vom Aktionsbündnis Langener Bannwald erkundigt sich nach Wisslers Meinung zum Demonstrationsrecht und erinnert daran, dass die Wald-Aktivisten ja auch schon mal bei ihrem Protestzug vom Ordnungsamt auf die Bürgersteige verbannt werden sollten. Wissler ist beeindruckt, „welch große Demonstrationen für den Bannwald es hier gibt“. Das Demonstrationsrecht sei ein zentrales Grundrecht, das nicht eingeschränkt werden dürfe. Auch den Umgang mit der Letzten Generation findet sie furchtbar. Man müsse die Aktionen nicht toll finden, aber dass am vergangenen Donnerstag ein Lkw-Fahrer versucht habe, einen Aktivisten zu überfahren, zeige die „totale Verrohung“. Die führt Wissler übrigens auch auf die Wortwahl von Union und AfD zurück, die regelmäßig von „Klimaterroristen“ sprächen.

Aida Tourabi von der AG „Schule ohne Rassismus“ der Dreieichschule fragt, ob die aktuellen Wahlerfolge der AfD ihr Sorgen bereiten. „Die AfD ist eine durch und durch rassistische Partei, ihre Wahlerfolge sind gefährlich“, betont Wissler. „Aber wir müssen nicht nur über den rechten Rand sprechen, sondern auch über den strukturellen, alltäglichen Rassismus.“ Als Beispiele nennt die Linken-Vorsitzende Zitate von Friedrich Merz („kleine Paschas“) oder Horst Seehofer („Migration ist die Mutter aller Probleme“). „Wir haben in diesem Land schon einmal erlebt, wo es hinführt, wenn Menschen entmenschlicht und ausgegrenzt werden“, so Wissler.

Janine Wissler (Linke) fordert in Egelsbach: Energieversorgung verstaatlichen

Philipp Kremser von Fridays for Future stellt die Frage, ob Klimaschutz und Kapitalismus vereinbar seien. Von der prominenten Besucherin gibt es ein „klares Nein“ – und daraufhin lauten Applaus vom links-geprägten Publikum. Man solle lieber diejenigen zur Kasse bitten, die an der Zerstörung der Umwelt verdienten, fordert Wissler. „RWE baggert Lützerath weg und macht Gewinne, und unsere Zukunft wird verheizt.“ Immer wieder verweist Wissler auch auf die Firma Sehring, die „für Profitinteressen“ am Langener Waldsee den Bannwald zerstöre. Die Energieversorgung solle man in die öffentliche Hand legen und nicht dem Markt überlassen, schlägt die Bundestagsabgeordnete vor. „Der Markt regelt nicht. Das tut er auch bei Wohnungen oder Krankenhäusern nicht“, schickt sie einen Seitenhieb in Richtung FDP.

Danach beantwortet Wissler Fragen der Zuhörenden. Ob der Klimawandel nicht international bekämpft werden müsse statt mit nationalen Sanktionen für Großkonzerne? „Deutschland hat als einer der größten Industrienationen der Welt eine Sonderrolle.“ Ihre Meinung zu den vielen Flüchtlingen, die im Mittelmeer ertrinken? „Das ist furchtbar. Das ist keine Tragödie, sondern Folge unserer Abschottungspolitik. Sichere Fluchtwege nach Europa soll es anscheinend nicht mehr geben.“ Ihre Gedanken zum NSU 2.0, von dem auch Wissler Morddrohungen erhielt? „Rechte Netzwerke bei der Polizei sind noch mal gefährlicher, weil sie Zugang zu Waffen und persönlichen Daten haben. Aber viele Polizisten haben mir auch ihre Solidarität bekundet.“ Ein Lehrer der Dreieichschule fragt nach der Forderung der Linken im Landtag, das dreigliedrige Schulsystem abzuschaffen. „Schule sollte unterschiedliche Startchancen kompensieren, unser Bildungssystem verfestigt sie“, meint Wissler, die kürzlich auch dafür plädierte, Hausaufgaben einzumotten. „Sie sind ein unfassbarer Stressfaktor. Und nicht alle Eltern können ihren Kindern bei den Hausaufgaben helfen – das verschärft die soziale Benachteiligung.“

Ihr Abschlussstatement nutzt Wissler, um für politischen Aktivismus zu werben. „Das sind tolle Organisationen, die hier sitzen“, findet sie. Es lohne sich, sich dort zu engagieren und für seine Sache zu kämpfen. „Für unsere Vorfahren war ein Leben ohne Sklaverei, ohne Atomkraft oder mit Frauenwahlrecht auch undenkbar. Rechte mussten immer erkämpft werden und sind nicht vom Himmel gefallen.“ (Manuel Schubert)