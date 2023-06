Mädchenfußball-Boom bei der SG Egelsbach

Spaß am Kicken: Rund 80 aktive Spielerinnen zählen die Mädchenmannschaften der SGE aktuell. Das Bild zeigt die U12 beim Training. © Kegler

Bei der SG Egelsbach steht Mädchenfußball ganz hoch im Kurs. Am Wochenende veranstaltet der Verein einen Aktionstag mit dem DFB.

Egelsbach – Eckball, Flanke und Tor schreibt die SG Egelsbach auch im Mädchenfußball ganz groß. Seit vielen Jahren fördert der Verein Fußballspielerinnen vom Juniorinnenbereich bis zur Frauenabteilung. „Wir können mit Recht behaupten, dass Egelsbach als Magnet für Mädchenfußball in den letzten Jahren eine große Entwicklung genommen hat. Zwischen Frankfurt, Darmstadt und Offenbach sind wir eine feste Größe geworden“, sagt Peter Knogler, Koordinator für den Mädchenfußball bei der SGE.

Rund 80 aktive Spielerinnen zählen die Mädchenmannschaften aktuell. „Von der gesamten Fußballabteilung haben wir prozentual den größten Zustrom – noch größer als die Jungs“, erklärt Knogler stolz. Durch regelmäßige Meisterschaften und Pokalsiege könne der Verein zwar ein qualitativ gutes Niveau bieten, jedoch nicht mit regionalen Größen wie Kickers Offenbach oder Eintracht Frankfurt mithalten. Regelmäßige Abgänge seien daher nicht ungewöhnlich. In der kommenden Saison wird die SGE dennoch mit fünf Mädchenmannschaften in verschiedenen Wettbewerben antreten – von einem U10-Team, das im Funino-Modus Freundschaftsspiele absolviert, bis zur U16-Mannschaft auf dem großen Elfer-Feld sind alle Jahrgänge vertreten. „Mehrere Spielerinnen unserer Damenmannschaften zählen zudem zum Trainerteam der Juniorinnen – da klappt also auch die Vernetzung super“, so Knogler.

Mit dieser Entwicklung ist die SGE am Puls der Zeit, denn der Frauenfußball erlebt seit der Europameisterschaft in Frankreich im vergangenen Jahr, bei der sich die DFB-Elf bis ins Finale spielte, in ganz Deutschland einen enormen Aufschwung und großen Aufmerksamkeitsschub. Die Zuschauerzahl in der Frauen-Bundesliga kletterte in der abgelaufenen Spielzeit über 350 000 und damit auf den dreifachen Wert der Vorsaison. Der Zustrom in die lokalen Fußballvereine ist daher mehr als nachvollziehbar.

Jede junge Spielerin, die Spaß am Umgang mit dem Ball hat oder die Sportart einfach mal ausprobieren möchte, darf kommen.

Um sich nun mit weiteren Spielerinnen zu verstärken, veranstaltet der Verein am kommenden Sonntag, 18. Juni, in Kooperation mit dem Deutschen Fußball-Bund den „Tag des Mädchenfußballs“ und lädt von 14 bis 17 Uhr alle interessierten jungen Frauen auf das Vereinsgelände an der Heinestraße ein, um sie für den Fußball zu begeistern. „Wir wollen betonen, dass keine Kenntnisse oder kein besonderes Talent im Fußballspielen vorhanden sein müssen. Jede junge Spielerin, die Spaß am Umgang mit dem Ball hat oder die Sportart einfach mal ausprobieren möchte, darf kommen“, sagt Organisator Knogler. Aus jeder Mädchenmannschaft werden zudem mehrere Spielerinnen vor Ort sein und an verschiedenen Stationen zum Kicken einladen. Ausprobieren kann man sich dabei an der Koordinationsleiter, bei Pass- und Slalomübungen zwischen Pylonen oder an verschiedenen Geschicklichkeitsaufgaben. Zudem steht eine Anlage zur Messung der Schussgeschwindigkeit bereit, ein Fußball-Billard-Feld ist aufgebaut und es besteht die Möglichkeit, das Fußballabzeichen abzulegen. Besonders das jüngste Team für Spielerinnen unter zehn Jahren sucht dabei händeringend neue Mitspielerinnen.

Rund 51 dieser Aktionstage gibt es in diesem Jahr in ganz Hessen. Dass der „Tag des Mädchenfußballs“ – erstmals nach 2017 – wieder in Egelsbach stattfinden kann, macht das Organisationsteam besonders stolz. „Diesen Tag kann man nicht einfach veranstalten. Wir mussten uns dafür extra beim Hessischen Fußballverband und dem DFB bewerben und waren überglücklich, als wir den Zuschlag erhalten haben. Jetzt hoffen wir nur noch, dass auch ganz viele fußballbegeisterte Kickerinnen zu uns strömen“, erklärt Koordinator Peter Knogler. (Moritz Kegler)