Bewährung für Egelsbacher wegen Kinderporno-Besitz

Langen/Egelsbach - Wegen Besitz von kinder- und jugendpornografischem Material verurteilte das Amtsgericht einen 43-jährigen Egelsbacher zu einer dreimonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung. Es folgte damit in einem eindeutigen Fall der Forderung der Staatsanwaltschaft. Von Sina Gebhardt

Die Anonymität des Internets schützte den Angeklagten nicht: Seine Aktivitäten auf einschlägigen Seiten im Netz riefen die Ermittler auf den Plan, die bei der Durchsuchung der Egelsbacher Wohnung im Sommer 2015 die schrecklichen Aufnahmen zutage beförderten. Für die Staatsanwaltschaft stehen die pädophilen Neigungen des Täters außer Frage – es bestehe Handlungsbedarf. Eine Einschätzung, die Richterin Cornelia Siegmund mit ihrem Urteil unterstützt: Als Bewährungsauflage muss sich der Schlosser einer ambulanten psychotherapeutischen Behandlung unterziehen.

Die Urteilsverkündung nimmt der Angeklagte schweigsam hin. Ob er Einsicht oder Reue findet, ist allerdings sehr fraglich. Wortkarg folgt er der einstündigen Verhandlung, wobei er den Besitz von kinder- und jugendpornografischem Material zumindest nicht leugnet. Das wäre bei der eindeutigen Beweislage auch zwecklos: Der Kriminaloberkommissar, der gemeinsam mit zwei weiteren Beamten die Wohnungsdurchsuchung vornahm, bezeugt die Sicherstellung des Materials. Im Schlafzimmer des Angeklagten wurden neben einem PC auch ein Laptop sowie acht USB-Sticks und zwei Festplatten gefunden. Zur lückenlosen Beweismittelsicherung und forensischen Auswertung wurden die Asservate einer Spezialfirma übergeben. Es habe sich um ein einfaches Auswerten gehandelt, so der Sachverständige, da es eine überschaubare Anzahl an Dateien gewesen sei.

Der Umfang ändert jedoch nichts an den abstoßenden Inhalten, die der als zweiter Zeuge geladene Kriminaloberkommissar seinerzeit während des Verfahrens einordnen musste. Er gibt an, dass unter den Bild- und Videoaufnahmen fünf Dateien eindeutig als kinderpornografisch und 14 Dateien als jugendpornografisch klassifiziert wurden. Mehr als verständlich, dass die Sichtung des Beweismaterials dann auch für Staatsanwältin und Richterin sichtlich unangenehm ist.

Doch wie rechtfertigt der Angeklagte, dass solche Inhalte bei ihm gefunden wurden? Der Staatsanwältin ist klar, dass es keine Rechtfertigung gibt. Doch versucht sie, den Angeklagten aus der Reserve zu locken, seine Neigungen einzugestehen, um künftig Schlimmeres zu verhindern. Der zeigt jedoch keine erkennbare Einsicht, behauptet zunächst sogar, er sei durch Zufall im Internet darauf gestoßen. Eine Aussage, die die Anklägerin nicht gelten lässt: „Wer sich so etwas anguckt, der macht das nicht grundlos.“

Besonders nicht, wenn bereits in der Vergangenheit Ermittlungen gegen den Angeklagten geführt wurden, die im aktuellen Verfahren jedoch nicht berücksichtigt werden dürfen. Dass den 43-Jährigen nur „Neugier“ angetrieben habe, wie er behauptet, glaubt ihm im Gerichtssaal keiner. Schließlich handele es sich um Aufnahmen, die bei normalen Menschen nur Scham und Ekel auslösen, so die Staatsanwältin, die weiter klarstellt: „Sie sind der Täter hinter dem Täter, weil Sie sich so etwas ansehen.“

Mit ihrem Urteil kommt die Richterin der eindringlichen Aufforderung der Staatsanwaltschaft nach, dass der Verurteilte in therapeutische Behandlung muss. Die Datenträger werden eingezogen und die kurze Freiheitsstrafe auf drei Jahre Bewährung sei tat- und schuldangemessen. In der Urteilsbegründung heißt es, dass kein Zweifel an der Einordnung des Materials bestehe und der Angeklagte sein Vergehen eingestanden hat, wenngleich seine Rechtfertigung der Neugier nicht glaubhaft sei. Von der drohenden Freiheitsstrafe bei Verstoß gegen die Bewährungsauflagen erhofft sich die Richterin eine entsprechende Wirkung beim Verurteilten. Eine Hoffnung, die er mit seinem uneinsichtigen Einwand, dass er drei Jahre eine ganz schön lange Zeit finde, nicht gerade fördert.

