Mit Politikern auf Augenhöhe

Geborgte Fläche: Für die Plakataktion von „Egelsbach ist mehr" haben die Parteien eine Woche lang ihre Werbeflächen zur Verfügung gestellt. Im Bündnis sind Mitglieder der politischen Parteien, Kirchengemeinden und unterschiedlichster Vereine aus der Gemeinde engagiert.

Normalerweise würden die Parteien jetzt fleißig ihre eigenen Plakate für die Landtagswahl anbringen. Aber in Egelsbach läuft es anders: Das demokratische Bündnis „Egelsbach ist mehr“ hat Plakate für seine Aktion aufgehängt: Für Samstag, 9. September, ruft die Initiative aus Vereinen, Kirchengemeinden und weiteren Akteuren zu einer unabhängigen Wahlveranstaltung auf.

Egelsbach – „Was stand da?“ , ruft ein Radfahrer seiner Begleitung zu. „Ich konnt’s nicht genau lesen, was mit Politik“, erwidert die. Die beiden sind gerade an der Plakatwand am Egelsbacher Rathaus vorbeigesaust, wo ein gutes Dutzend Menschen damit beschäftigt ist, in schwarz-weiß gehaltene Drucke mit pinkfarbener, großer Schrift anzubringen. Vorhin seien schon Jugendliche vorbeigekommen und hätten interessiert gefragt, was hier passiere, sagt FDP-Ortsvorsitzender Axel Vogt, der auf der Leiter den Pinsel mit Kleister schwingt. Unten steht unter anderem Harald Eßer von den Grünen.

Parteien stellen ihre Plakatflächen zur Verfügung

Für die Bewerbung der Veranstaltung stellen Vertreterinnen und Vertreter der Parteien CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke aus Egelsbach bis zu diesem Datum ihre Flächen auf den insgesamt sieben Plakatwänden im Gemeindegebiet zur Verfügung. „Besonders schön ist, dass alle direkt dabei waren“, sagt Eßer. Weitere Standorte sind unter anderem am Bürgerhaus, Feuerwehrhaus und an der Dr. Horst-Schmidt-Halle.

„Wir wollen mit dieser Veranstaltung vor allem gegen das Gefühl von ,Die da oben machen, was sie wollen‘ vorgehen“, erklärt Georg Rademacher von der Christlichen Flüchtlingshilfe CFEE und „Egelsbach ist mehr“. Das solle zeigen, dass Politikerinnen und Politiker ansprechbar sind und eine gemeinsame Ebene eröffnen. „Die Idee ist, dass jeder zu den Kandidatinnen und Kandidatinnen hingehen kann und sie auf die Probleme ansprechen kann, die ihm auf dem Herzen liegen“, erläutert Rademacher, seien es zu hohe Mieten, schlechte S-Bahn-Verbindungen oder auch Vorschläge.

„Politiker sind auch nur Menschen, die man nicht auf einen Sockel stellen sollte“; meint Stefan Buckendahl (CFEE). Auch sie haben Alltag, Familien, waren mal in der Parallelklasse oder im gleichen Sportverein. Die meisten haben klein angefangen, im Ortsverein oder Gemeindeparlament. „Das zeigt: Politik von unten kann was bewegen“, meint Buckendahl.

Fragen stellen und sich gehört fühlen

Das Gefühl nicht gehört zu werden, hängt für die Mitglieder von „Egelsbach ist mehr“ eng mit der wachsenden Politikverdrossenheit zusammen. Mitglieder des Bündnisses wollten dagegen etwas machen, so entstand die Idee zur Aktion in einer Diskussionsrunde von „Egelsbach ist mehr“. Menschen, die noch unsicher sind oder dabei, sich eine Meinung zu bilden, wen sie wählen sollen, will man abholen. „Politikerinnen und Politiker setzen sich für etwas ein und nehmen dafür auch Anfeindungen in Kauf, vor diesem Engagement ziehe ich meinen Hut“, meint der evangelische Pfarrer Martin Diehl und hofft auf faire Gespräche.

Auch wenn Egelsbach mit einer Wahlbeteiligung 71,4 Prozent bei der vergangenen Landtagswahl gut da stand, sei es wichtig, die Menschen überhaupt zum Wählen zu animieren – auch wenn es natürlich nicht egal ist, wo das Kreuzchen gemacht wird. „Es geht uns um einen Schulterschluss zwischen Demokraten“, so das Bündnis. Sie sind stolz, dass die Kandidatinnen und -kandidaten sofort und schon vor einiger Zeit zugesagt haben. Und bis dahin werden die auffälligen Plakate für Gesprächsstoff im Ort sorgen, da sind sich die Initiatoren sicher, bevor sie zusammenpacken und mit Leiter, Kleister und Plakaten weiter zur nächsten Fläche eilen.