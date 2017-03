Es muss nicht Einweg sein

Langen - Mit Aktionen wie „BecherBonus“ und „Becherhelden“ machen Umweltschützer Front gegen die Müllberge durch Becher für Kaffee zum Mitnehmen. Die Stadt unterstützt den Appell und fordert Bäckereien auf, sich anzuschließen. Gleichzeitig sollen die Verbraucher „Druck machen“.

Es ist unnötig und schädlich für die Umwelt: Immer mehr Becher aus Plastik und Pappe für den „Coffee to go“ landen im Müll und auf der Straße. Hinzu gesellen sich Pizza-Schachteln, Verpackungen für den Burger und für andere Schnellgerichte. Besonders beim Kaffee ist der Trend, ihn außer Haus zu trinken, ungebremst. „Auf dem Weg zur Arbeit, in der Mittagspause oder beim Einkaufsbummel, ob Cappuccino, Latte macchiato oder Espresso, in unterschiedlichen Größen - das Angebot und die Nachfrage werden immer größer, auch bei uns“, bilanziert Erster Stadtrat Stefan Löbig.

Um die Wegwerfflut einzudämmen, appelliert der Stadtrat, wiederverwertbare Kaffeebecher zu verwenden. „Die kann man von zu Hause mitbringen. Oder man trinkt den Kaffee einfach vor Ort – also dort, wo er angeboten wird – in einer richtigen Tasse.“ Auch für Speisen seien Mehrweggefäße und -besteck immer die bessere Alternative. Für den Durst unterwegs macht es laut Löbig Sinn, sich in eigenen Flaschen Leitungswasser mitzunehmen. „Das hat nicht nur in Langen eine sehr gute Qualität“, sagt der Erste Stadtrat. „Es spart den teureren Getränkekauf, schont die Umwelt und den Geldbeutel.“ Doch die Realität sieht oftmals anders auch. Überfüllte Papierkörbe legen – auch in Langen – davon Zeugnis ab. Selbst eine tägliche Leerung wie auf der Bahnstraße (33 Papierkörbe) reiche nicht immer und die Kosten für die Entsorgung, die alle zahlen, werden höher.

Tschüss Tüte und To-go-Becher: Umweltfreundliche Verpackung Zur Fotostrecke

Fast Food und „to go“ machen Müll. Aber es gibt Alternativen. Auch das Land Hessen sagt Einwegbechern den Kampf an. Umweltministerin Priska Hinz rief in einem Brief Handelsketten, Großbäckereien, Raststätten und Verbände zur Teilnahme an der Initiative „BecherBonus“ auf. Wer seinen eigenen Mehrwegbecher mitbringt, erhält einen Preisnachlass von zehn Cent. Und die Deutsche Umwelthilfe (www.duh. de) reagiert auf die Einwegmisere mit der Gegenkampagne „Sei ein Becherheld und steige auf Mehrweg um“. Allerdings macht in Langen nach Erkenntnis des Umweltreferats keine einzige Bäckerei mit. Der Appell geht deshalb an die Anbieter, sich anzuschließen. Und wenn die Kunden von sich aus Mehrwegbecher mitbringen und somit bei den Verkaufsstellen ein Interesse am Umweltschutz dokumentieren, gibt es ja vielleicht ein Umdenken. (ble)