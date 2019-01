Neuer Anlauf für Zukunft des Eigenheims

Egelsbach – Wie geht es weiter mit dem Eigenheim? Nachdem 2018 als Debakeljahr in die Sanierungsgeschichte eingehen wird, soll dieses Jahr die Wende bringen. Von Holger Borchard

Alles zurück auf Anfang lautet die Devise, mit der Politik, Verwaltung und Verein Pro Saalbau Eigenheim die Fehler, Missverständnisse und Misstöne der Vergangenheit hinter sich lassen wollen.

Um die Grundlagen für die Fortsetzung des Projekts Eigenheim-Sanierung zu schaffen, sind Gemeindevertretung und Gemeindevorstand am Zug. Die Vorgaben, die Gemeindevorstand und Bürgermeister den Parlamentariern zur Beschlussfassung nahelegen, sind folgende:

Zur Ermittlung der Folgekosten wird die Erstellung eines Nutzungskonzepts für das Eigenheim in enger Absprache mit dem Verein Pro-Saalbau Eigenheim in einer freihändigen Ausschreibung vergeben. Dafür werden die Reste aus den bereits genehmigten 50 000 Euro zur Vorbereitung des Bauantrags verwendet. Das Nutzungskonzept ist zwingend notwendig, um die Folgekosten zu ermitteln. Die Folgekostenabschätzung wiederum ist Voraussetzung für den Fördermittelantrag zum Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) des Landes, aber laut Hessischer Gemeindeordnung (HGO) ebenso für jede andere Investition.

Es werden Verhandlungen mit dem Verein Pro Saalbau Eigenheim zur Neugestaltung des Pachtvertrages aufgenommen. Eine Bedingung: Der Erstzugriff der Gemeinde auf den Saal für gemeindliche Aufgaben muss sichergestellt werden. Für die weitere Vertragsgestaltung sind grundsätzlich vier Varianten möglich. a.) Der Pachtvertrag bleibt weitestgehend unberührt. Die Pachtzahlungen des Pächters der Gaststätte werden an die Gemeinde durchgereicht, der Verein verzichtet auf weitere finanzielle Unterstützung. b.) Die Gemeinde lässt den Vertrag weitestgehend unberührt. Der Verein behält die Zahlungen des Gaststättenpächters und erhält gegebenenfalls noch Zuschüsse für den Betrieb des Saals. c.) Die Gemeinde übernimmt den Pachtvertrag mit dem Gaststättenpächter (und bekommt so die Möglichkeit, die Vorsteuer für die Investitionen in die Gaststätte von circa 40.000 Euro geltend zu machen). Der Saal bleibt in Vereinshand. d.) Der Pachtvertrag mit dem Verein wird aufgelöst, stattdessen übernimmt die Gemeinde den Vertrag mit dem Wirt. Der Verein erhält einen noch näher zu definierenden Betreibervertrag, der ihn in die Lage versetzt, für das Eigenheim ein eigenes Programm zu entwickeln, Veranstaltungen abzuwickeln sowie Wartung und Instandhaltung des Saals zu gewährleisten. Dafür wird ein fester Zuschuss vereinbart. Die Einnahmen aus dem Saal fließen an die Gemeinde.

In den Saal werden seitens der Gemeinde eine Million Euro an Sanierungskosten fließen. Zur Sicherstellung des Gesamtbudgets über die bislang bereitgestellten 550.000 Euro hinaus werden bis zur Wiederinbetriebnahme weitere 450.000 Euro in den Haushalt 2019 eingestellt.

Die Verpachtung des Saals umfasst weitere Faktoren, die zu berücksichtigen sind, zum Beispiel auch steuerlicher Art. Der Verein wiederum könnte alternativ nicht als Pächter, sondern als Betreiber des Saals auftreten. In diesem Fall erhielte Pro Saalbau von der Gemeinde den Auftrag, den Saal für eine Summe X zu betreiben. Die Gemeinde übernähme die Nebenkosten und anfallende Ausgaben für die Instandhaltung. Die erwirtschafteten Einnahmen gingen an die Gemeinde. Im Gegenzug für den Betriebszuschuss übernähme der Verein die Verantwortung für die Gestaltung und Umsetzung des Programms.

Über all den Planspielen schwebt freilich die Warnung der gemeindlichen Steuerberater: Der „Betrieb gewerblicher Art“ ist nur dann gegeben, wenn die Erträge die Zuschüsse und Aufwendungen übersteigen und sichergestellt ist, dass etwaige Erträge nicht an Dritte abfließen. Insofern sei „die Verpachtung an den gemeinnützigen Verein Pro Saalbau Eigenheim bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Betriebs gewerblicher Art äußerst schwierig“, urteilen die externen Fachleute.

Fazit: Für den Anfang ist das eine Menge Fachchinesisch, gerade aus den Untiefen des Vertragsrechts. Die Bereitstellung von weiteren Haushaltsmitteln ist freilich so oder so unumgänglich und Wasser auf die Mühlen all jener, die „schon immer wussten“, dass es ein neues, altes Eigenheim keinesfalls zum Schnäppchentarif geben würde.

Erstmals beraten wird die neue Entwicklung heute Abend im Bau- und Umweltausschuss (20 Uhr, Rathaus, Saal).